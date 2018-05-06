Минфин уточнил правила льготной ипотеки для семей с детьми

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В документе говорится, что субсидия будет положена семье, даже если второй или третий ребенок в ней родился в последний день действия программы – 31 декабря 2022 года. Эти семьи смогут получить помощь до 31 марта 2023 года. По правилам, действующим сейчас, семьи могут получить льготный заём с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022. Но если ребенок родится именно 31 декабря 2022 года, то без изменения правил, семья уже не успеет оформить документы для льготной ипотеки.

Уточняется целевое назначение кредитов, на погашение ранее взятых займов. Также предусматривается, что после того, как окончится период субсидирования, процентная ставка в кредитном договоре должна быть не выше ключевой ставки Центробанка на дату заключения кредитного договора или допсоглашения к нему о рефинансировании, увеличенной на два процентных пункта, сообщает «Российская газета».