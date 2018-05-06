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Минфин уточнил правила льготной ипотеки для семей с детьми

Минфин уточнил правила льготной ипотеки для семей с детьми
Фото: osurgut.com

Минфин Российской Федерации подготовил проект постановления правительства «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по выданным ипотечным займам, предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей».

В документе говорится, что субсидия будет положена семье, даже если второй или третий ребенок в ней родился в последний день действия программы – 31 декабря 2022 года. Эти семьи смогут получить помощь до 31 марта 2023 года. По правилам, действующим сейчас, семьи могут получить льготный заём с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022. Но если ребенок родится именно 31 декабря 2022 года, то без изменения правил, семья уже не успеет оформить документы для льготной ипотеки.

Уточняется целевое назначение кредитов, на погашение ранее взятых займов. Также предусматривается, что после того, как окончится период субсидирования, процентная ставка в кредитном договоре должна быть не выше ключевой ставки Центробанка на дату заключения кредитного договора или допсоглашения к нему о рефинансировании, увеличенной на два процентных пункта, сообщает «Российская газета».

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#российская власть

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Комментарии
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  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    2 часа назад

    Полумера. Бездари. Всюду ложь и обман.

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    2 часа назад

    Простить проценты или снизить на половину по ипотеке раннее взятых семьями от безысходности. А то опять расслоение какое то получается.

  • Gelo

    Gelo
    10 минут назад

    Близнецы родились в начале 2017... На них закон не распространяется... Выходит они чем-то хуже родившихся в 2018?

    Бредовое наше государство с бредовым законотворчеством...

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