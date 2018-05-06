В России предложили ввести налог на одноразовую посуду

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Правительство Российской Федерации планирует ввести в 2019 году экологический сбор на одноразовую посуду. Новый сбор анонсировал спецпредставитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Как сообщает Newsru.com, Иванов приехал в Ленинградскую область, на берег Ладожского озера, чтобы поучаствовать в ежегодной экологической акции «Чистый берег». Там он посетовал: «Люди покупают одноразовые мангалы, едут на природу и оставляют их. Надо вводить экологический сбор с производителей на подобные одноразовые вещи. И я вам скажу: в следующем году он будет введен».

Вместе с Сергеем Ивановым участие в сборе мусора принял глава МЧС Владимир Пучков. Он поддержал идею об экологическом сборе.

Акция «Чистый берег» впервые прошла в 2014 году, а в сентябре того же года ее провели на всероссийском уровне. Цель акции – формирование бережного отношения граждан к природе и воспитание экологической культуры. Традиционно она проходит перед началом купального сезона и после его завершения. По словам главы МЧС, за четыре года участники акции очистили от мусора более 12 тысяч водоемов и 14 тысяч километров береговой полосы.

Пучков, впрочем, подчеркнул, что «Чистый берег» сам по себе не решит проблему засорения прибрежной зоны, но привлечет внимание и покажет хороший пример. «Культура утилизации мусора еще не развита в нашей стране, и чем чаще будут власти, да и сами граждане, обращать внимание на эту проблему, тем чаще в подсознании людей будет прививаться желание не мусорить», – считает Владимир Пучков.