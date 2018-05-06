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сегодня, 09:35 11

В России предложили ввести налог на одноразовую посуду

В России предложили ввести налог на одноразовую посуду
Фото: paket78.ru

Правительство Российской Федерации планирует ввести в 2019 году экологический сбор на одноразовую посуду. Новый сбор анонсировал спецпредставитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Как сообщает Newsru.com, Иванов приехал в Ленинградскую область, на берег Ладожского озера, чтобы поучаствовать в ежегодной экологической акции «Чистый берег». Там он посетовал: «Люди покупают одноразовые мангалы, едут на природу и оставляют их. Надо вводить экологический сбор с производителей на подобные одноразовые вещи. И я вам скажу: в следующем году он будет введен».

Вместе с Сергеем Ивановым участие в сборе мусора принял глава МЧС Владимир Пучков. Он поддержал идею об экологическом сборе.

Акция «Чистый берег» впервые прошла в 2014 году, а в сентябре того же года ее провели на всероссийском уровне. Цель акции – формирование бережного отношения граждан к природе и воспитание экологической культуры. Традиционно она проходит перед началом купального сезона и после его завершения. По словам главы МЧС, за четыре года участники акции очистили от мусора более 12 тысяч водоемов и 14 тысяч километров береговой полосы.

Пучков, впрочем, подчеркнул, что «Чистый берег» сам по себе не решит проблему засорения прибрежной зоны, но привлечет внимание и покажет хороший пример. «Культура утилизации мусора еще не развита в нашей стране, и чем чаще будут власти, да и сами граждане, обращать внимание на эту проблему, тем чаще в подсознании людей будет прививаться желание не мусорить», – считает Владимир Пучков.

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#налоги #природа #российская власть

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Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    3 часа назад

    Правильно,ещё подскажу на пакеты полиэтиленовые маленькие и большие,пластмассовые бутылки,энергосберегающие лампы,люминесцентные лампы,может кто ещё подскажет на что,ну чтоб от зарплаты и пенсии ничего на руки не осталось.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    А на многоразовую посуду установить налог в много раз больше.

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    2 часа назад

    Необходимо ввести налог на налоги!

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    2 часа назад

    Так вот где Пучков был пока ЧС в области. И тезисы его еще больше удивляют. Он то каким образом к этому относится. Сначала у себя навести порядок надо , а потом в мусор лезть. А то погнался за двумя зайцами...

  • Мелисса

    Мелисса
    1 час назад

    Больше налогов, хороших и разных!

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    1 час назад

    Налоги наше всё!

  • Solorom

    Solorom
    1 час назад

  • gbsdex

    gbsdex
    1 час назад

    Налог будет, а убирать так ни кто и не будет. Жулики!

  • gbsdex

    gbsdex
    1 час назад

    Убирают берег за спасибо и доплачивать из налога не будут!

  • anschutka

    anschutka
    10 минут назад

    жулики и дармоеды. ДБ

  • Myxira

    Myxira
    10 минут назад

    Была бы только "за", если бы одновременно с введением налога у населения появилось право требовать наведения порядка: сил нет смотреть на загаженную-запущенную речку-мусоропровод Бурхановку...

    Но по факту, только в очередной раз собираются ободрать население и не скрывают этого: http://«Культура утилизации мусора еще не развита в нашей стране, и чем чаще будут власти, да и сами граждане, обращать внимание на эту проблему, тем чаще в подсознании людей будет прививаться желание не мусорить», – считает Владимир Пучков.

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