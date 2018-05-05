Благовещенские барды закрыли пятый сезон проекта «Живая струна»

В Амурской областной филармонии состоялся заключительный концерт пятого сезона бардовского проекта «Живая струна». Он был посвящён творчеству российского автора и исполнителя Олега Митяева, а также других известных бардов. Участники проекта традиционно пели, читали стихи и рассказывали житейские истории.

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» – эти слова из припева известной песни Олега Митяева стали названием большого концерта. Финальную встречу участники сделали расширенной и показали почти 30 номеров. Прозвучали песни из репертуара Александра Городницкого, Юрия Визбора, Михаила Ножкина, Булата Окуджавы и других авторов.

Перед зрителями выступили традиционные исполнители «Живой струны» Александр Бобошко, Алексей и Раиса Мишанины, Юрий Морозов, Елена Пронченко, Александр Тонких, Александр Мамин, Фёдор Новосёлов, Светлана Санько, Сергей Фектистов и Валентина Щебенькова. Владимир Шатковский проникновенно читал стихи.

Концерт продолжался почти два часа, а финальную песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» участники исполнили все вместе. А после слово взяла директор филармонии Ольга Смирнова, которая пообещала, что после пятого будет шестой сезон бардовского проекта.

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