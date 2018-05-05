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«Я лично первый раз такое вижу»: амурчанин снял на видео самолет-амфибию, набирающий воду из реки

«Я лично первый раз такое вижу»: амурчанин снял на видео самолет-амфибию, набирающий воду из реки

В соцсети Инстаграм пользователи активно обсуждают видео, на котором запечатлен самолет-амфибия, задействованный на тушении пожаров в Амурской области. На кадрах Бе-200 опускается к реке и набирает воду. Автор записи, комментируя происходящее, сообщает, что в первые видит этот процесс.

Видео: @mreporter_blg

Судя по тому, что говорит за кадром автор, видео он снимает для друга или родственника, находящегося не в Приамурье: «Андрюха, привет. Благовещенск, Мухинка, у нас тут пожары, как всегда, по телеку ты тоже видишь. Вот смотри – самолет я застал, приехал сюда в "Василек" и застал картину – самолет набирает воду и быстрей на пожар. Сливается и возвращается. Смотри, Андрюха, я лично первый раз такое вижу».

В комментариях начали активно обсуждать видео. Многие отметили, что тоже видят первый раз, как Бе-200 набирает воду, и поблагодарили автора за съемку.

В амурском управлении МЧС тем временем сообщили, что это стандартный процесс. 5 мая Бе-200 был задействован на тушении природного пожара в районе Березовки Ивановского района. «То, что самолет набирает воду рядом с Мухинкой, не означает, что пожар случился именно там. Сегодня он тушил пожар возле Березовки, но воду брал на реке Зея», – пояснили в ведомстве.

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#пожары #транспорт

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