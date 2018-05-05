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На соборный храм Свято-Троицкого мужского епархиального монастыря установили купол

На соборный храм Свято-Троицкого мужского епархиального монастыря установили купол

5 мая в селе Троицкое Ивановского района прошел молебен с чином освящения креста для купола, который установили на соборный храм Свято-Троицкого мужского епархиального монастыря. Молебен совершил архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан.

Молитвенно поучаствовать в событии приехали сестры Среднебельского женского монастыря и паломники из Благовещенска, в том числе боксеры спортивного клуба «Семен». В конце молебна правящий архиерей пригласил всех приложиться к освященному окроплением святой водой кресту до того, как его вместе с куполом поднимут на высоту двухэтажного дома.

«Радуюсь тому, что у нас сегодня есть такая уникальная возможность – быть причастниками истории возрождения монастыря, – отметил архиепископ Лукиан в своей проповеди. – Свято-Троицкий монастырь – это место намоленное, место историческое. По свидетельству архивных документов, до революции в селе Троицкое было два православных храма. Да, они были снесены, но совершенно промыслительно – не потому, что мы так захотели, но потому, что на то была воля Божия – сегодня православные храмы обители восстанавливаются именно на прежних исторических местах. Для нашей епархии – это необычный и ценный знак».

После того, как рабочие подняли купол на будущий собор и приступили к его монтажу, паломники попросились помочь по хозяйственным делам – мужчины участвовали в ремонте забора, женщины – в посадке виноградной лозы для благоустройства территории, уборке Покровского храм и подготовки трапезы для трудящихся.

Купол весом около тонны изготавливали и обшивали нитрид-титановыми пластинами мастера из Читы. Это уже вторая главка, которую они выполнили для храмов в Троицком. Все подготовительные, монтажные и отделочные работы велись на территории обители, на них ушло около двух с половиной месяцев, сообщает Благовещенская епархия.

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#религия

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