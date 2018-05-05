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Одиноких престарелых из благовещенского дома «Ветеран» поздравили с Днем Победы

Одиноких престарелых из благовещенского дома «Ветеран» поздравили с Днем Победы

5 мая в благовещенском доме для одиноких престарелых «Ветеран» прошёл праздничный концерт ко Дню Победы «Славе – не меркнуть! Традициям – жить!». Также для пенсионеров и гостей праздника развернули полевую кухню.

С поздравлением к участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам погибших воинов, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей обратилась заместитель председателя правительства Амурской области Ольга Лысенко.

В праздничной программе приняли участие творческие коллективы и солисты Общественно-культурного центра, кадеты Амурского кадетского корпуса и курсанты Амурского филиала МГУ имени адмирала Невельского.

Поздравить жителей дома «Ветеран» пришли ребята из Благовещенского детского дома. Пенсионеры пообещали ребятам приехать к ним 6 мая с ответным визитом на праздничный концерт, посвященный Дню Победы.

В рамках праздничной программы для жителей выступил духовой оркестр ДВОКУ, который исполнил музыкальные композиции времен Великой Отечественной войны. Также на территории дома «Ветеран» благовещенскими пожарными была развёрнута полевая кухня и выставка военной техники от Амурской областной общественной организации «МотоПатриот».

Всего в доме «Ветеран» проживает 34 ветерана Великой Отечественной войны, из них два участника войны.

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#концерты #праздники

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