В Селемджинском районе в ДТП погиб водитель бензовоза

В ночь на 4 мая в Селемджинском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Погиб водитель бензовоза. Транспорт слетел с дороги.

Как сообщили в амурском управлении МВД, водитель 1982 года рождения, управляя бензовозом, не справился с управлением, в результате бензовоз съехал с дороги и перевернулся. Водитель погиб на месте происшествия.

О пассажирах информации нет. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего.