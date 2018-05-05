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В Селемджинском районе в ДТП погиб водитель бензовоза

В Селемджинском районе в ДТП погиб водитель бензовоза

В ночь на 4 мая в Селемджинском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Погиб водитель бензовоза. Транспорт слетел с дороги.

Как сообщили в амурском управлении МВД, водитель 1982 года рождения, управляя бензовозом, не справился с управлением, в результате бензовоз съехал с дороги и перевернулся. Водитель погиб на месте происшествия.

О пассажирах информации нет. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    2 часа назад

    Соболезнование родным,близким.....35 лет....

  • Леонидова

    Леонидова
    1 час назад

    Устал...Жаль, соболезнования родным.

  • Леонидова

    Леонидова
    1 час назад

    Устал...Жаль, соболезнования родным.

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад



    О пассажирах информации нет



    На бензовозе не может быть пассажиров.

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    56 минут назад

    Там дорога ошибок не прощает. Памятники можно на каждом повороте ставить.

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