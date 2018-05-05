В Селемджинском районе в ДТП погиб водитель бензовоза
В ночь на 4 мая в Селемджинском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Погиб водитель бензовоза. Транспорт слетел с дороги.
Как сообщили в амурском управлении МВД, водитель 1982 года рождения, управляя бензовозом, не справился с управлением, в результате бензовоз съехал с дороги и перевернулся. Водитель погиб на месте происшествия.
О пассажирах информации нет. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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