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сегодня, 18:26 0

Благовещенцы примерили костюм пожарного и потушили условный пожар (фото)

Благовещенцы примерили костюм пожарного и потушили условный пожар (фото)

В Благовещенске на площади ОКЦ прошел флешмоб против поджогов сухой травы «Береги лес!». Инициатор мероприятия – министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области. Во время акции горожане могли примерить костюм пожарного, также попробовать потушить условный пожар.

Особый интерес флешмоб вызвал у детей, которые с радостью надевали на себя пожарную амуницию и поливали водой все вокруг с помощью ранцевого лесного огнетушителя. Присутствующие активно фотографировали происходящее, а организаторы дарили жителям города тематические брелоки, значки и блокноты.

Кроме того, во время мероприятия активистам вручили удостоверения общественного лесного инспектора.

«Меня на это мероприятие пригласили в качестве гостя, потому что я в свое время много работал в Амурской области во всех структурах, начиная от Амурской авиабазы и кончая управлением лесным хозяйством. Сейчас я здесь в служебной командировке по оказанию помощи в тушении лесных пожаров. А так как в свое время я преподавал и в институте, то вот попросили оказать помощь – вручить удостоверения. Все-таки ребята выбрали свою стезю и стараются ей соответствовать», – отметил начальник парашютно-десантной пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана» Виктор Коносевич.

Основная задача мероприятия, по словам организаторов, познакомить жителей с элементарными правилами пожарной безопасности. Так, с начала года в Приамурье возникло около 320 лесных пожаров и общая площадь, пройденная этими пожарами, составляет более полумиллиона гектаров.

«Это очень большие цифры, если учесть, что общая площадь лесов Амурской области – 37 миллионов гектаров. И все пожары, можно сказать, рукотворные, нет ни одного пожара от грозы», – добавил Виктор Коносевич.

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#жизнь #пожары

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