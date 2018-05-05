Около 500 автомобилей съехались на открытие автосезона в Благовещенске (фото, видео)

На благовещенском картодроме прошло открытие автоспортивного сезона. В нем приняли участие представители 36 клубов из разных уголков Приамурья – это порядка 500 автомобилей. Участников мероприятия ждали живое выступление музыкальной группы, различные конкурсы, дрифт-шоу.

На церемонии открытия автомобилистов поздравил губернатор Амурской области Александр Козлов: «Желаю вам, чтобы сезон прошел хорошо и безопасно. Я хочу напомнить, что вы являетесь примером для других людей, увлекающихся автомобильным и мотоспортом. Взаимоуважение на трассе – это очень важно. Уверен, члены нашего автосообщества это понимают».

Он также подчеркнул, что областное правительство намерено поддерживать начинания амурских автоспортсменов.

«Картодром полностью прошел юридическое оформление. Теперь мы имеем право вести здесь строительство, ремонтировать трассы, подводить свет. Наши дорожники пообещали подарить автолюбителям километровую трассу – ее планируют открыть к 1 июля. Намечены и дальнейшие действия по восстановлению картодрома», – сказал глава региона. После Александр Козлов прокатился на настоящем раллийном автомобиле.

Со слов организаторов, автоспорт набирает все большую популярность среди автомобилистов, более того, местные гонщики уходят с городских улиц и больше проводят времени на картодроме. Привлекает автоспорт и зрителей, которых на мероприятии в этот раз оказалось порядка тысячи человек.

«Вся автокультура города здесь собралась. Получилось масштабное мероприятие. И погода нас сегодня порадовала – ни жарко, ни холодно, нет дождя. Сегодня у нас подготовлена развлекательная программа, экстрим-катание на мотоциклах, дрифт-шоу, а также ралли-такси, то есть любого из зрителей могут прокатить на настоящей раллийной гоночной машине. В прошлом году было дрифт-такси, в этом году решили концепцию немного поменять. Плюс здесь выступают музыкальные группы и проводится розыгрыш призов – около двух тонн бензина разыгрываем», – рассказал организатор мероприятия Антон Моисеенко.

Свои подарки для победителей в конкурсах подготовил и губернатор – он вручил сертификаты на приобретение бензина на 300, 200 и 100 литров, в зависимости от занятых мест.