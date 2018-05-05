Благовещенец, устроивший стрельбу в районе жд вокзала, осужден на 12 лет

Судом на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей установлено, что 2 мая 2017 года вечером благовещенец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зарядил патронами три единицы огнестрельного оружия – винтовку Токарева, карабин Симонова и охотничье ружье 12 калибра модели МР-153. Весь этот арсенал находился у него в машине.

Вначале он взял винтовку Токарева, вышел на улицу и, увидев во дворе домов № 45 и № 47 по улице Станционной шестерых молодых людей, стал требовать от них без какого-либо повода уйти со двора. После того как они не отреагировали на его требование, мужчина произвел два выстрела из винтовки в воздух и в стену дома, предварительно прицелившись выше голов находящихся около дома молодых людей.

В дальнейшем мужчина, вооруженный винтовкой Токарева, зашёл в помещение продуктового магазина, расположенного на первом этаже дома № 47 по улице Станционной, где встретил родственницу, которой беспричинно нанес один удар прикладом винтовки в голову. После он открыл стрельбу в магазине по прилавкам и другому оборудованию. Затем, выйдя из магазина, виновный четыре раза из того же оружия выстрелил в стоящий автомобиль марки Nissan Juke, принадлежащий его родственнице, повредив машину и причинив собственнице ущерб на сумму 60 000 рублей.

Затем злоумышленник взял в своем автомобиле марки Nissan Rnessa другое оружие – карабин Симонова и вернулся в магазин, где произвел не менее трёх выстрелов в монитор персонального компьютера и другое оборудование в торговом зале магазина.

В дальнейшем осужденный, находясь уже за рулем своей машины, произвел из ружья модели МР-153 два прицельных выстрела в сотрудника ДПС, находящегося в районе левой задней стороны его автомобиля. Полицейский, получив ориентировку на стрелка, пытался его задержать как нарушителя общественного порядка, но был ранен. С огнестрельными дробовыми ранениями сотрудника ДПС доставили в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

В итоге злоумышленника признали виновным по нескольким статьям УК РФ: пункт «а» части 2 статьи 213 (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия); часть 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений); статья 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности).

Приговором суда 37-летнему стрелку назначено наказание по совокупности преступлений в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год, сообщает прокуратура Амурской области.