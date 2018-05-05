Последний день недели в Приамурье будет дождливым: прогноз погоды на 6 мая

В Амурской области 6 мая ожидается переменная облачность. Ночью в большинстве районов, днем местами пройдут слабые и умеренные осадки – дождь, по северу местами с мокрым снегом. Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 2-7 метров в секунду, местами его порывы составят 12-17 метров.

Термометры ночью по области покажут 6…11 градусов тепла, местами при прояснении – от нуля до плюс 5. Днем температура составит 13…18 градусов выше нуля, местами – плюс 6…11. В Благовещенске ночью установится переменная облачность, пройдет небольшой дождь. Днем будет без существенных осадков. Южный ветер в ночные часы наберет скорость 5-10 метров в секунду, термометры покажут плюс 3…5. Днем ветер сменит направление на юго-восточное и разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура в дневные часы составит плюс 16…18, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL