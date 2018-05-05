Роспотребнадзор предупреждает амурчан о сибирской язве в Китае

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Амурский Роспотребнадзор разместил на своем сайте информацию о сибирской язве в Китае. По сообщению местных властей автономного округа Нинся (север центральной части КНР), в двух населенных пунктах округа зарегистрировано три случая заболевания человека кожной формой сибирской язвы. В связи с этим амурчан, планирующих поездки в Китай, просят быть осторожнее.

Установлено, что заболевшие заразились при контакте с больными домашними животными – коровами и овцами. Сообщается об одном погибшем и двух госпитализированных, также выявлено 25 человек, имевших контакт с заболевшими. В районе вспышки объявлен карантин, рынки по продаже домашнего скота в округе закрыты.

«Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок. Ситуация находится на контроле ведомства», – сообщили специалисты.

Инфицирование людей происходит при контакте с заболевшими сельскохозяйственными животными: в процессе ухода за больными животными; при проведении вынужденного убоя без уведомления ветеринарных специалистов; при разделке туш и захоронении трупов животных, павших от сибирской язвы; при кулинарной обработке инфицированного мяса; при торговле мясом на рынке.