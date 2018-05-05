Благовещенец украл из сейфа родственника больше 200 тысяч рублей

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В Благовещенске в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого в краже денег. Мужчина похитил 230 тысяч рублей из домашнего сейфа родственника.

В дежурную часть отдела полиции Благовещенска обратился местный житель, который сообщил о краже из его дома. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что злоумышленник похитил из сейфа 230 тысяч рублей.

По факту кражи следователи МО МВД России «Благовещенский» возбудили уголовное дело. В совершении преступления подозревается родственник потерпевшего. Предварительно установлено, что злоумышленник знал код от сейфа, в котором хранились деньги. Похищенное он потратил на собственные нужды. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает амурское управление МВД.