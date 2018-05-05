Более 6 тысяч пользователей пожаловались на блокировки из-за Telegram

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Основная часть пожаловавшихся (96 %) — физические лица, и только 79 % из них предоставили свои контактные данные для получения ответа. По словам представителя РОЦИТа, большая часть обращений (76 %) касалась отсутствия доступа к игровым сервисам, таким как PlayStation Network, Epic Games Launcher, и компьютерным играм Fortnite, PlayerUnknown’s Battlegrounds и другим, требующим подключения к интернету. В частности, в случае с PlayStation Network был заблокирован сервер, обеспечивающий работу телевизоров Sony и приставок PlayStation. Из-за этого пользователи не смогли не только подключиться к сервису, но и воспользоваться оплаченными ранее приложениями. «Пользователи, заявляющие об этих проблемах, понесли в том числе финансовые потери, которые достигают в некоторых случаях до 30 тысяч рублей», — рассказал представитель РОЦИТа.

13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы постановил заблокировать на территории России мессенджер Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Роскомнадзор внес в реестр запрещенных домены и IP-адреса серверов компании 16 апреля. Однако Telegram начал использовать IP-адреса облачных сервисов Amazon Web Services, Google Cloud, DigitalOcean, Microsoft Azure и так далее. Каждый раз, когда Роскомнадзор вносил новые адреса в реестр, мессенджер переходил на другие. Из-за этого ведомство стало вносить в реестр целые пулы IP-адресов хостинг-провайдеров, рассказывал глава ведомства Александр Жаров.

В связи с этим пользователи и компании, ведущие бизнес в интернете, жаловались на проблемы с доступом к различным сервисам. Так, 21 апреля не работала главная страница Google и другие сервисы компании, 27 апреля в реестр запрещенных ресурсов на несколько часов попали IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter и Facebook.

23 апреля РОЦИТ совместно с Роскомнадзором запустили горячую линию, чтобы проверять жалобы пользователей о блокировках IP-адресов и сервисов в связи с попытками ограничить работу Telegram. Задачей РОЦИТа стало «оперативно выявить и указать на взаимосвязанные процессы и отделить информационный шум от реальных последствий».

Как пояснил представитель РОЦИТа, были заблокированы и работали с перебоями многие интернет-ресурсы, обеспечивающие проектную работу удаленных команд. «Речь идет о таких сервисах, как Slack, Trello, GitHub и многих других, с помощью которых выстраивается эффективная коммуникация в проектных командах, чьи участники работают удаленно, иногда даже в разных городах и странах. Кроме внутренней функции эти интернет-ресурсы выполняют еще и внешнюю, в частности позволяют компаниям выстраивать работу с подрядчиками онлайн», — отметил он.

Это существенно отразилось на эффективности конкретных ресурсов. «Эти компании, являясь резидентами и представителями технологического бизнеса страны, не имели возможности в штатном режиме осуществлять свою текущую деятельность. Десятки владельцев крупных компаний, чей клиентский сервис, а значит, и возможности пользователей были ограничены в связи с массовой блокировкой IP-адресов», – констатировал представитель РОЦИТа.

Среди компаний, пострадавших от блокировки Telegram, по его словам, оказались онлайн-кинотеатр ivi, американская ИТ-компания Citrix и сервис автоматизации маркетинга Mindbox.

Как сообщил РБК глава Mindbox Александр Горник, из-за использования VPN-каналов и снижения скорости работы сотрудников компания будет терять порядка 1,5–2 миллиона рублей в год. Кроме того, она будет вынуждена тратить время на то, чтобы устранять ущерб от блокировок, вместо того чтобы выполнять заказы, что приведет к снижению продаж. Наконец, придется переделывать свои ИT-системы, чтобы обходить блокировки. Таким образом, суммарные потери составят до 10 миллионов рублей в ближайшие год-два, отметил Горник.

«Но самое неприятное – снижение конкурентоспособности и уезжающие программисты. Даже если еще один из-за этого примет решение покинуть страну, а от нас регулярно уезжают, это может легко удвоить потери», — сказал глава Mindbox.

Юрист организации «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян отметил, что РОЦИТ – это прежде всего «пользовательская организация, поэтому и обращались с жалобами в основном физические лица». «Роскомсвобода» совместно с правозащитной юридической организаций «Агора» (представляет интересы Telegram в российском суде) собирают жалобы от пострадавших в ходе массовых блокировок Роскомнадзора, но статистики по ним пока не предоставила.





https://www.rbc.ru/technology_and_media/04/05/2018/5aec36a29a7947d257eab667