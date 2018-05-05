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сегодня, 13:21 1

Житель Якутска лишился планшета после знакомства с амурчанкой

Житель Якутска лишился планшета после знакомства с амурчанкой
Фото: howto.antivirus.ua

После знакомства в кафе с уроженкой Амурской области житель Якутска остался без планшета. Мужчина и женщина распивали спиртное дома у потерпевшего, гостья дождалась, когда хозяин жилища заснет, и похитила у него планшет.

Как сообщили ИА YakutiaMedia в МВД по Якутии, в дежурную часть полиции Якутска обратился 35-летний мужчина с заявлением о краже. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена подозреваемая. Ею оказалась 33-летняя уроженка Амурской области.

Выяснилось, что потерпевший познакомился с подозреваемой в кафе. После чего он пригласил женщину к себе домой, где они вместе распивали спиртные напитки. Гостья дождалась, когда мужчина заснет, похитила у него планшет и покинула квартиру. Похищенное она успела сбыть за 2 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.

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#закон #происшествия

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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    расчёт за любовь

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