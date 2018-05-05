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В Благовещенске ночью огонь уничтожил «жигули» (видео)

В Благовещенске ночью огонь уничтожил «жигули» (видео)

В ночь на 5 мая в Благовещенске произошел пожар в гараже. Сообщение о возгорании на улице Фрунзе поступило в 00:22. В гараже находился легковой автомобиль отечественного производства.

Через шесть минут на место вызова прибыли огнеборцы Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона в составе девяти человек и двух единиц техники. Гараж к этому моменту горел открытым пламенем. В течение семи минут пожарные ликвидировали открытое горение.

В результате пожара «жигули» и гараж повреждены изнутри по всей площади. Огнеборцы не допустили дальнейшего распространения огня на рядом стоящий гараж и автомобиль. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.

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#пожары #происшествия #транспорт

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