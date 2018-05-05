В Тындинском районе медведь напугал работников железнодорожной станции (видео)

В соцсети Instagram появилось видео, снятое на железнодорожной станции Дюгабуль в Тындинском районе, расположенной в 300 километрах к северо-западу от Тынды. На кадрах видно, как недалеко от станции ходит медведь. Появление такого гостя напугало работников станции.

«Вот на дворе сегодня 3 мая, медведь возле дежурки станции Дюгабуль. Вон он ходит, ничего не боится. Огромный. Скоро зайдет на пост и сожрет дежурных», – говорит за кадром автор видео.

В комментариях к видеозаписи мнения людей разделились. Кто-то начал призывать отстреливать косолапых, кто-то встал на их защиту.

«Ну, начинается. Как ни лето, так куда не ткни – косолапый шарится. Ну, неужели нельзя никаких мер принять», – возмутилась одна из пользователей.

«Мы каждое лето так работаем... пока никого ни съели», – ответил ей другой пользователь.

«Интересно, какие меры должны принимать против природы? Это не животные ворвались в наш мир, а люди в их», – добавил еще один подписчик.

«Это до поры до времени! У нас все на авось! Авось пронесёт! Никого же ещё не сожрал! Ну, давайте подождём, пока сожрет! Движков, слава всевышнему, много выпускается каждый год. Так что дефицита в дежурных нет», – высказалась еще одна подписчица.

«Ну а что вы хотели. Лес это их дом. Вот и ходят. И будут ходить…» – сказала другая амурчанка.

Между тем за отстрел медведя, если на это не дано специальное разрешение, предусмотрен штраф. Его сумма может доходить до 100 тысяч рублей. Об этом корреспонденту Амур.инфо рассказали в дирекции по охране животного мира.

«Численность медведей у нас в регионе высокая. Но отстреливать их можно, только если они будут представлять угрозу жизни и здоровью человека. Например, если они выйдут в город или поселок. И то вначале их попробуют прогнать обратно в лес, а если это не поможет, то тогда будет отстрел. Сейчас они вышли из берлог, ищут пропитание. Ходят да ходят, людей ведь не трогают. Когда человек косулю встречает, он же не кричит: "Ой, косуля, она ж забодает всех". А ее ведь чаще встречают, чем медведей. Просто так отстрелить медведя нельзя, только в случае опасности. В таком случае люди сразу же должны сообщить нашим сотрудникам или позвонить в МЧС, а там уже свяжутся с нами. Нам, бывает, говорят – как я пойду в лес, там медведи ходят. Ну если боитесь встретить медведя в лесу, то не ходите в лес. Они там живут, от этого никуда не деться. Нельзя просто взять и убить всех медведей», – сказал начальник отдела охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий Валерий Погасиенко.