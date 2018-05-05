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сегодня, 11:48 4

В Зейском районе две недели боролись с крупным природным пожаром

В Зейском районе две недели боролись с крупным природным пожаром
Фото: ИА Regnum

На территории Амурской области за прошедшие сутки зарегистрировано 23 природных пожара. Из них четыре пожара ликвидировано на площади 15 126 гектаров. 4 мая удалось ликвидировать крупный пожар в Зейском районе в 7 километрах от населенного пункта Рычково Зейского района.

Пожар начался 20 апреля, за эти дни он успел пройти площадь в 14 300 гектаров. 1 мая его удалось локализовать, а 4 мая ликвидировать. На тушении работали более 70 человек лесоохраны Амурской области и десантники-пожарные федерального резерва «Авиалесоохраны».

Действующими на сегодняшний день остаются 19 возгораний. На тушении пожаров задействовано 799 человек. Это парашютно-пожарная служба Амурской Авиабазы (33 человека), десантно-пожарная служба Амурской Авиабазы (51 человек), федеральный резерв ФБУ «Авиалесоохрана» (363 человека), летчики-наблюдатели (9 человек), лесная охрана (167 человек), государственная противопожарная служба (28 человек), служба спасения (20 человек), арендаторы (38 человек), привлеченное население (30 человек), амурский спасательный центр Хабаровска (60 человек).

Задействовано 99 единиц техники, в том числе девять воздушных судов (3 вертолета и 6 самолетов), принадлежащие «Амурской авиабазе», МЧС и частному лицу. Техника работала на пожарах и проводила авиапатрулирование районов, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    результатов работы нет-только по суточные за работу получают

  • Инагуратор

    Инагуратор
    2 часа назад

    Пока дождь не пойдет, так и будет гореть

  • Ветерок100

    Ветерок100
    1 час назад

    побороли. все сгорело

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    в Зейском районе резко выросли продажи алкоголя после приезда МЧС

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