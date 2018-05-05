Глава Минприроды предложил ввести уголовное наказание за природные пожары
Глава Минприроды предлагает привлекать к уголовной ответственности виновников лесных пожаров. Речь идет о возгораниях, вызванных сжиганием травы. Наказание в том числе могут понести должностные лица, пишет, «Интерфакс».
«Вопрос, связанный с ужесточением ответственности за сельхозпалы, актуален. Возможна и уголовная ответственность, когда идут большие ущербы от подобных пожаров», – сказал глава Минприроды РФ Сергей Донской на пресс-конференции в пятницу, 4 мая.
Он отметил, что ситуация с пожарами, вызванными сжиганием травы, зачастую связана с потерей контроля со стороны руководства субъектов РФ. Такая ситуация наблюдается на Дальнем Востоке, отметил Сергей Донской.
«Такие объемы потери лесов должны приводить к тому, что люди должны нести ответственность, в том числе, может быть, заместители руководителей субъектов, которые за это отвечают», – сказал глава Минприроды.
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