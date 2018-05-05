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сегодня, 10:25 4

Глава Минприроды предложил ввести уголовное наказание за природные пожары

Глава Минприроды предложил ввести уголовное наказание за природные пожары
Фото: Gismeteo

Глава Минприроды предлагает привлекать к уголовной ответственности виновников лесных пожаров. Речь идет о возгораниях, вызванных сжиганием травы. Наказание в том числе могут понести должностные лица, пишет, «Интерфакс».

«Вопрос, связанный с ужесточением ответственности за сельхозпалы, актуален. Возможна и уголовная ответственность, когда идут большие ущербы от подобных пожаров», – сказал глава Минприроды РФ Сергей Донской на пресс-конференции в пятницу, 4 мая.

Он отметил, что ситуация с пожарами, вызванными сжиганием травы, зачастую связана с потерей контроля со стороны руководства субъектов РФ. Такая ситуация наблюдается на Дальнем Востоке, отметил Сергей Донской.

«Такие объемы потери лесов должны приводить к тому, что люди должны нести ответственность, в том числе, может быть, заместители руководителей субъектов, которые за это отвечают», – сказал глава Минприроды.

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#закон #пожары #российская власть

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Комментарии
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  • Инагуратор

    Инагуратор
    3 часа назад

    Запретить и у жесточить на большее ума нет.

    Это мы давно уже поняли

  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    Давно пора.

  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад

    Предлагаю привлекать к уголовной ответственности всех. Статьи с красивыми номерами можно будет купить.

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    да введите уже продажу индульгенций по этой теме-разговоров много а леса как горели так и горят

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