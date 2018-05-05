Жительница Амурской области разводит китайских кур на дальневосточном гектаре

Жительница Амурской области, получив десять дальневосточных гектаров, планирует расширить птицеферму и разводить кур, несущих голубые яйца. Анастасия Михайлова вместе со своей семьей оформила земельный участок в Серышевском районе близ села Томское. Правительство региона поддержало её бизнес-план грантом – начинающий фермер получила 1,5 миллиона рублей на закупку техники и расширение поголовья птиц.

«Я увлеклась разведением птицы три года назад. Дело пошло, и мы с семьей приобрели участок земли и построили там инкубатор, птичник и складские помещения. В настоящий момент у нас порядка 250 птиц, но благодаря программе "Дальневосточный гектар" и гранту мы сможем запустить серьезные мощности. Мы оформили 10 гектаров для обеспечения фермы кормами. На полученные полтора миллиона рублей будет закуплен трактор для обработки земли и экструдер, с помощью которого мы сможем произвести корм для птицы, – рассказывает получатель дальневосточного гектара Анастасия Михайлова.

Кроме того, по словам фермера, в течение года планируется расширить поголовье птиц до двух тысяч, а через три года – до трех тысяч голов. «В настоящее время у нас на ферме куры восьми пород. Мы хотим выбрать, какие птицы будут нести больше яиц, окажутся более неприхотливыми. Вместе с тем и пробуем необычные для наших краев породы – китайских Синь Синь Дянь. Эти птицы несут яйца голубого цвета. Но интересен не только цвет. Потребление этих яиц позволяет укрепить иммунитет и нервную систему, нормализовать гормональный фон, избавиться от проблем с избыточным весом и даже вылечить диабет. Когда соседи узнали о том, что мы разводим этих кур – от спроса нет отбоя», – поделилась Анастасия Михайлова.

Для реализации продукции фермеры используют не только традиционное «сарафанное радио» и рынок, но и размещают информацию в интернете на досках объявлений, а также в социальных сетях. В перспективе планируется использовать маркетплейс «Гектар онлайн». «Когда мы выйдем на производство крупных объемов, то планируем реализовывать продукцию торговым сетям и ресторанам. Недавно я узнала о планах открытия специальной торговой площадки для гектарщиков. Для меня важно выстроить схему без лишних посредников, и я рассчитываю, что такой ресурс мне поможет», – подчеркнула Анастасия.

«Гектар онлайн» – это единый информационный ресурс, который свяжет получателей дальневосточных земель с поставщиками товаров и услуг, включая банки, логистические компании, бухгалтерские услуги, а также позволит реализовать уже произведенную продукцию. Кроме того, по словам разработчика, технология позволит заключать форвардные контракты, то есть, к примеру, фермер сможет получить гарантию сбыта еще не произведенной продукции и получить финансирование производства. Маркетплейс «Гектар онлайн» поддерживает более 110 видов деятельности – от животноводства и лесопильного производства до туризма.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке совместно с компанией-разработчиком маркетплейса привлекло для участия в площадке уже более 100 поставщиков, несколько банков. Кроме того, ведется активная работа с логистическими компаниями и другими потенциальными участниками. Запуск маркетплейса в эксплуатацию запланирован на конец мая, но зарегистрироваться и изучить структуру ресурса можно уже сейчас по адресу http://hectare.online/, сообщает Минвостокразвития.