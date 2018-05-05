В Благовещенске нашли предполагаемых стрелков, ранивших ребенка

Как сообщалось ранее, 30 апреля в микрорайоне злоумышленники выстрелили в ногу 13-летнему ребенку. На тот момент было известно лишь то, что неизвестные стреляли из белого микроавтобуса. С места происшествия они скрылись. Полицейские взялись за поиски стрелков.

Было возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса РФ «Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль». Ребенок в результате происшествия серьезно не пострадал. «У него была рана на ноге, кровило сильно, но серьезных травм, слава богу, он не получил. Пуля повредила ногу и отскочила, внутрь не зашла. Обработали место раны и больше никаких вмешательств не потребовалось, сейчас он нормально ходит», – рассказала мама.

Со слов женщины, полицейские задержали молодых людей, которые могут быть причастны к случившемуся. Пока точно не установлено, действительно ли они стреляли из автомобиля. Сейчас их опрашивают. В полиции обещали дать комментарий по этому поводу позже.