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В Благовещенске нашли предполагаемых стрелков, ранивших ребенка

В Благовещенске нашли предполагаемых стрелков, ранивших ребенка

В Благовещенске установили личности молодых людей, которые могут быть причастны к стрельбе в микрорайоне. Предполагаемых стрелков задержала полиция. Об этом рассказала мама мальчика, получившего ранения.

Как сообщалось ранее, 30 апреля в микрорайоне злоумышленники выстрелили в ногу 13-летнему ребенку. На тот момент было известно лишь то, что неизвестные стреляли из белого микроавтобуса. С места происшествия они скрылись. Полицейские взялись за поиски стрелков.

Было возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса РФ «Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль». Ребенок в результате происшествия серьезно не пострадал. «У него была рана на ноге, кровило сильно, но серьезных травм, слава богу, он не получил. Пуля повредила ногу и отскочила, внутрь не зашла. Обработали место раны и больше никаких вмешательств не потребовалось, сейчас он нормально ходит», – рассказала мама.

Со слов женщины, полицейские задержали молодых людей, которые могут быть причастны к случившемуся. Пока точно не установлено, действительно ли они стреляли из автомобиля. Сейчас их опрашивают. В полиции обещали дать комментарий по этому поводу позже.

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#дети #происшествия

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