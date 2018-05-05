Правила прохождения техосмотра автомобилей в России изменились

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В России 4 мая вступили в силу новые правила прохождения технического осмотра автомобилей. Изменились и условия наказания операторов техосмотра за недобросовестную работу. Соответствующий федеральный закон президент РФ Владимир Путин подписал 23 апреля.

Теперь в качестве одного из принципов проведения техосмотра устанавливается ответственность операторов за выдачу диагностической карты, содержащей заключение о возможности эксплуатации транспортного средства.

Согласно действовавшим ранее правилам, карта техосмотра не выдавалась водителям, если было найдено хоть одно нарушение обязательных требований безопасности. Теперь этот документ может получить любая машина, но с указанием нарушения, пишут «Известия».

Также изменились условия наказания операторов техосмотра за недобросовестное выполнение обязанностей. Ранее с уществовала ответственность за выдачу карт владельцам неисправных авто, теперь операторов будут наказывать за предоставление диагностических карт с положительным вердиктом транспортному средству, не соответствующему требованиям безопасности.

«Законом уточняется перечень полномочий органов госвласти субъектов РФ в сфере техосмотра. Эти органы получили право устанавливать предельный размер платы за техосмотр и контролировать его соблюдение. То же касается и размера платы за выдачу дубликата диагностической карты», – отмечается в документе.

Это уже не первое изменение в правилах техосмотра. Так, в феврале этого года правительство ужесточило порядок проведения осмотра: помимо знака аварийной остановки у водителя должна быть аптечка.

Также вступил в силу запрет на управление машиной при повреждениях или дефектах усилителя руля. А при использовании резины с шипами, она должна быть установлена на всех четырех колесах. На фары запретили наклеивать пленки, также нельзя устанавливать любые оптические детали.