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сегодня, 09:23 1

Местами ожидается дождь: прогноз погоды в Приамурье на 5 мая

Местами ожидается дождь: прогноз погоды в Приамурье на 5 мая
Фото: korrespondent.net

В Амурской области 5 мая установится переменная облачность, местами пройдет слабый и умеренный дождь, возможна гроза. Ветер будет дуть с востока, юго-востока со скоростью 2-7 метров в секунду, местами его порывы достигнут 10-15 метров в секунду.

Температура в южных и центральных районах области составит плюс 16…21. На севере региона будет плюс 17…22, в дожде – плюс 11…16.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, во второй половине дня пройдет слабый дождь. Восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Уличные термометры покажут 16…18 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    3 минуты назад

    горит область без дождя

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