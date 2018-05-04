Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4мая
Предыдущая новость
сегодня, 20:56 4

В Амурской области огонь распространился на 56 139 гектаров

В Амурской области огонь распространился на 56 139 гектаров
Фото: geocenter.info

В Амурской области в пятницу, 4 мая, действуют 19 пожаров. С огнем борются в семи районах Приамурья – Бурейском, Мазановском, Магдагачинском, Ромненском, Сковородинском, Тындинском и Зейском. В огне, по данным ГУ МЧС по Амурской области, находятся 56 139 гектаров.

Крупные пожары действуют в Бурейском районе (пункт привязки – Талакан), Зейском (Ясный, Амуро-Балтийск), Мазановском (Граматуха, Угловое), Магдагачинском (Толбузино).

Локализованы крупные пожары в лесах близ Новобурейского, а также в Зейском районе – возле поселков Рычково и Ясный. Самая большая площадь возгорания – 25 910 гектаров леса – в Зейском районе близ поселка Ясный. На тушении работают 86 человек. 72 человека борются с огнем возле Рычково, где стихия бушует на 14 300 гектарах леса.

По информации ГУ МЧС России по Амурской области, локализованы три очага пожара на площади 15 015 гектаров. Всего к тушению привлечены 718 человек и 70 единиц техники.

Просмотров всего: 213

#МЧС #пожары

распечатать


Общество 2

Тонны воды на гектары огня: в Амурской области работает Бе-200
Общество 1

Благовещенцы смогут примерить на себя роль пожарного
Общество 1

В мае в Приамурье пройдут учения на объектах с массовым пребыванием людей
Общество 4

В Сковородинском районе наказали железнодорожников, поджигавших сухую траву

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    40 минут назад

    Да поможет всем дождь.

  • full

    full
    35 минут назад

    А как там молебен, опять бракодел попался?

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    27 минут назад

    И Вам поможет не переживайте так. В природе все закономерно.

  • full

    full
    18 минут назад

    Закономерно, когда Амурка горит уже почти месяц? Позвольте усомниться. Это может быть закономерным, когда те, кто отвечает за область, не работают.

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь