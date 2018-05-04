В Амурской области огонь распространился на 56 139 гектаров

Фото: geocenter.info

В Амурской области в пятницу, 4 мая, действуют 19 пожаров. С огнем борются в семи районах Приамурья – Бурейском, Мазановском, Магдагачинском, Ромненском, Сковородинском, Тындинском и Зейском. В огне, по данным ГУ МЧС по Амурской области, находятся 56 139 гектаров.

Крупные пожары действуют в Бурейском районе (пункт привязки – Талакан), Зейском (Ясный, Амуро-Балтийск), Мазановском (Граматуха, Угловое), Магдагачинском (Толбузино).

Локализованы крупные пожары в лесах близ Новобурейского, а также в Зейском районе – возле поселков Рычково и Ясный. Самая большая площадь возгорания – 25 910 гектаров леса – в Зейском районе близ поселка Ясный. На тушении работают 86 человек. 72 человека борются с огнем возле Рычково, где стихия бушует на 14 300 гектарах леса.

По информации ГУ МЧС России по Амурской области, локализованы три очага пожара на площади 15 015 гектаров. Всего к тушению привлечены 718 человек и 70 единиц техники.