Тонны воды на гектары огня: в Амурской области работает Бе-200

Ущерб почти в 3 миллиона рублей нанесли пожары гослесфонду Приамурья. Два уголовных дела возбудили по фактам возгораний в лесничествах Архаринского и Зейского районов. Их расследованием занимается федеральная противопожарная служба. На тушение природных пожаров направлены 93 единицы техники. Среди них самолет-амфибия Бе-200.

«Приходим в район, осматриваем район пожара, выявляем точки, курсы захода на них, далее выходим на водоем», – озвучивает задачу штурман у карты, показывая место пожара и водоем. Чтобы набрать воды для тушения огня, самолету-амфибии Бе-200 не нужно каждый раз приземляться. Лед с водоемов полностью сошел, и воздушное судно теперь может черпать воду прямо из рек и озер. Сегодня амфибия возьмет воду из Новобурейского водохранилища. Оно находится в 12 километрах от места возгорания. Это ближайший от пожара водный объект. Задача экипажа – потушить пал возле поселка Прогресс.

Такой способ тушения пожара огнеборцы считают самым экономичным. За один раз воздушное судно может набрать максимальную нагрузку – до 12 тонн воды. При этом расстояние до дозаправки уменьшается, а значит, сокращается расход топлива.

«Пока машина пожарная подойдет, пока заправит воду, пока самолет взлетит, дойдет до точки тушения пожара – это время. Сами понимаете, пожар не ждет, бывает еще и сильный ветер, тогда огонь разгорается очень сильно. А так, когда мы начинаем работать с воды, у нас бывает цикл забора 4–5 минут. Если, конечно, повезет. Бывало, что ходили и за 60, и за 70 километров, а бывало и больше», – рассказывает штурман Бе-200 Сергей Маслов.

Сегодня повезло. Чтобы набрать и слить воду на точку возгорания, понадобилось восемь минут. Самолет-амфибия сделал 22 захода и вылил 126 тонн воды. В результате пожар в районе Прогресса удалось локализовать. Несколькими часами ранее амфибия потушила возгорание в Мазановском районе. Так, за сутки самолет вылил 330 тонн воды.

«Для локализации природных пожаров именно небольшого очагового характера это действительно очень эффективно, потому что пожарные снизу обрабатывают. Мы прилетели – основу забили. Остальное они доделают с помощью своей техники. Если большие лесные пожары большой протяженностью, то Бе-200 не справится, для этого есть Ил-76», – говорит командир воздушного судна Бе-200 Олег Лопутько.

Все майские праздники, кроме Бе-200, пожары тушили с помощью самолетов Ил-76 и вертолетов Ми-8. За последние сутки им удалось ликвидировать возгорания на площади почти 3 000 гектаров. Пока природа не дает дождя, потоки воды с неба на горящие леса льет только техника.