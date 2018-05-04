Благовещенский ветеран Степан Бочкарев собирается на парад

Благовещенец, ветеран Великой Отечественной войны Степан Бочкарев, будучи школьником, оказался участником боевых действий. Отстаивал Польшу и Белоруссию от оккупации немецко-фашистских войск. Дойти до Берлина помешало ранение. Свою историю семья Степана Николаевича рассказала съемочной группе благовещенской телекомпании «Альфа-канал».

Ежедневная зарядка – ключ к долголетию, считает Степан Николаевич Бочкарев. В свои 92 года ветеран Великой Отечественной войны ежедневно упражняется с эспандером, поддерживает хорошее физическое состояние. Каждое 9 Мая ветеран идет на парад. Считает это долгом перед погибшими боевыми товарищами. Обязательный атрибут при этом – китель с орденами и медалями. Наград за отвагу и боевые заслуги у ветерана почти два десятка. Самой ценной наградой Степан Николаевич считает орден Отечественной войны первой степени.

Этот орден Степану Николаевичу вручили за освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Кроме медалей, о тех страшных годах напоминает пара ранений. Травмы плеча и ноги ветеран получил в 1944 году, когда форсировал Южный Буг – реку на границе Польши и Белоруссии.

Защищать Отчизну Степана Николаевича отправили 17-летним школьником. Он прошел путь от Бреста до Варшавы. Мечтал дойти до Берлина, но не вышло – попал в госпиталь. А домой в 1945-м вернулся инвалидом. «В рукопашную даже было, в траншее немцы и мы... А сейчас они чем-то недовольны, считают нас оккупантами. А как же мы должны немцев разбивать, не пройдя по польской территории», – рассуждает ветеран.

Пока мужчины воевали, дети и старики оставались в тылу. Супругу Степана Николаевича война застала 10-летней девочкой. Даже спустя почти 80 лет Екатерина Алексеевна не может вспоминать разруху и голод без слез. «Мы жили в деревне, остались только дети и старики. Мы вообще-то не голодали, но все равно хлеба у нас не было», – плачет женщина, вспоминая тяжелое детство.

Сейчас пенсии, говорят пенсионеры, хватает. Недостаточно внимания. Его они получают только от внучатого племянника. Дети погибли, и из близких родных остался только он. Каждый год небольшой семьей Бочкаревы ходят на парад. Говорят, так ведут ежегодный отсчет мирных лет. Вот уже 73 года подряд.