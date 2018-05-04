Благовещенцы смогут примерить на себя роль пожарного

Фото: kursk-izvestia.ru

В субботу, 5 мая, в Благовещенске проведут акцию «Береги лес!» Дети и взрослые смогут сфотографироваться в форме пожарного и попробовать потушить огонь с помощью ранцевого лесного огнетушителя.

«Береги лес!» начнется в 12:00 на площади перед Общественно-культурным центром. Мероприятие пройдет в рамках информационной компании, целью которой является снижение риска возникновения лесных пожаров от самовольных сжиганий сухой травы и неосторожного обращения населения с огнем. Инициатор акции – министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

Во время мероприятия все желающие смогут примерить и сфотографироваться в настоящей форме пожарного и попробовать потушить условный пожар с помощью ранцевого лесного огнетушителя. Также жителям города раздадут сувениры – брелоки, значки и блокноты.