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Благовещенцы смогут примерить на себя роль пожарного

Благовещенцы смогут примерить на себя роль пожарного
Фото: kursk-izvestia.ru

В субботу, 5 мая, в Благовещенске проведут акцию «Береги лес!» Дети и взрослые смогут сфотографироваться в форме пожарного и попробовать потушить огонь с помощью ранцевого лесного огнетушителя.

«Береги лес!» начнется в 12:00 на площади перед Общественно-культурным центром. Мероприятие пройдет в рамках информационной компании, целью которой является снижение риска возникновения лесных пожаров от самовольных сжиганий сухой травы и неосторожного обращения населения с огнем. Инициатор акции – министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

Во время мероприятия все желающие смогут примерить и сфотографироваться в настоящей форме пожарного и попробовать потушить условный пожар с помощью ранцевого лесного огнетушителя. Также жителям города раздадут сувениры – брелоки, значки и блокноты.

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#жизнь #пожары

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Комментарии
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  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    4 часа назад

    В субботу, 5 мая, в Благовещенске проведут акцию «Береги лес!» Дети и взрослые смогут сфотографироваться в форме пожарного и попробовать потушить огонь с помощью ранцевого лесного огнетушителя.

    Ранцевый огнетушитель- это прошлое, а нового ничего не внедряют. Вот и тушим столько времени.

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