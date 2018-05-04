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сегодня, 19:04 3

Девушка, пропавшая в Уруше, нашлась в Благовещенске

Девушка, пропавшая в Уруше, нашлась в Благовещенске
Фото: ifyes.ru

16-летнюю амурчанку, ушедшую из дома в поселке Уруша Сковородинского района, нашли. Девушка в настоящее время находится в Благовещенске. Ее мама выезжает за дочерью.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 16-летняя Карина Димитриева ушла из дома 3 мая. По информации из соцсетей, девушка могла уехать на попутных машинах в Благовещенск. По словам мамы Карины, она не знает, почему дочь решила уйти, конфликтов в семье не было.

«Карина нашлась, она действительно уехала в Благовещенск. С ней все в порядке, я собираюсь ехать за ней в областной центр», – сообщила мама девушки корреспонденту ИА «Амур.инфо».

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    4 часа назад

    Проба пера, как гриться. В городе лучше, пацанов чотких поболя.

  • варварав

    варварав
    2 часа назад

    «Малолетние шалавы на тусовку собрались...»

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    по себе других не судят

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