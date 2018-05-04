В Благовещенске чествовали семейные пары «детей войны»

В амурском ЗАГСе чествовали «детей войны». К празднику Победы пригласили семейную пару, которая отпраздновала 53 года жизни в браке – супругов Алексея и Людмилу Стальмаковых.

Когда началась Великая Отечественная война, главе семейства было всего два года, а Людмила Викторовна родилась в победном 1945-м. Судьбоносная встреча, после которой будущие муж и жена уже не расставались, произошла в совхозе «Райчихинский» – на танцах в клубе. «Я увидел ее, одиннадцатиклассницу, остановился и до сих пор не могу сдвинуться с места – ее красотой был очарован так, что вспомнил стихи Пушкина: "Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты..." И это мгновение чудное со мной 55 лет. Мы уступаем друг другу, делимся всем, не можем и часа друг без друга», – говорит Алексей Стальмаков.

«Я был свидетелем взрыва боеприпасов на складе под Завитой. Деревня наша в полутора километрах от этого склада была, и нам выбило окна и двери. Это произошло зимой, в январе. Младшей сестренке был годик, ей осколком стекла порезало щеку. А я еще в детской кроватке спал, мне был четвертый год, и я успел укрыться ватным одеялом», – продолжает Алексей Стальмаков.

О себе супруги Стальмаковы рассказывают: до сих пор занимают активную жизненную позицию, занимаются спортом и общественной деятельностью. У них двое детей, внуки и правнуки.

Подобные мероприятия в амурском ЗАГСе традиционно проводят к празднику Великой Победы. Приглашают именно те семейные пары, которые смогли в самые трудные годы сохранить теплоту отношений, чтобы подать пример нынешней молодежи.