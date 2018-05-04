Россельхознадзор проверит свиноферму в центре Благовещенска

По словам горожан, соседи не первый год отравляют атмосферу. Благовещенцы уверены: там расположена свиноферма. С жалобой возмущенные благовещенцы обратились в городскую администрацию, но ответ еще не получили.

Жильцы многоэтажки жалуются, что не могут проветрить квартиры, дети не могут гулять во дворе. Как говорит жительница дома Светлана, из-за такого соседства она не может продать квартиру. Покупатели нашлись, но вдохнули – и купить жилье не решились.

Коллективную жалобу жители пока не писали, Решить проблему с соседями пытались сами. И наведывались к владельцам хозяйства.

Съемочной группе «Альфа-канала» с хозяином подворья увидеться удалось. Он заверил, что в его хозяйстве всего шесть хрюшек, но показывать их не стал. По словам мужчины, в запахе они не виноваты. «Аромат» якобы идет с другого – соседнего – подворья.

«Когда я дома, ни разу не приходили. Приходили, когда жена была. Она им сказала: вот подойдите к соседу и посмотрите, – рассказал мужчина. – Это было в выходные дни, запах стоял большой – я не спорю. Это издержки нашей земляной деятельности. Мы на своем участке живем. Удобрять надо? Надо!».

По его словам, сосед привез на свой участок перепелиный навоз в качестве удобрения. Возможно, тот тоже внес свою ноту в букет неприятных запахов.

В Россельхознадзоре пояснили: удобрять землю – законно, содержать подсобное хозяйство – тоже. Но при этом фермеры должны соблюдать ветеринарно-санитарные правила. Помещение, где содержат животных, должно быть оборудовано вентиляцией. А расстояние от соседнего участка зависит от количества голов скота.

«Будем разбираться и, скорее всего, наказывать, – пояснил государственный инспектор управления Россельхознадзора Фидель Линник. – Административный штраф в виде наказания для граждан – от 500 до 1 000 рублей, ИП – от трех до пяти тысяч, юридических лиц – от 10 до 20 тысяч рублей».

В 2017 году в областном управлении ведомства выписали штрафы на полторы тысячи рублей по трем подобным случаям.

Чем закончится эта не ароматная история, пока неизвестно. Фермер пообещал, что через месяц увезет хозяйство в деревню.