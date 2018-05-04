На Амур.инфо – расписание мероприятий празднования Дня Победы

Фото: lookw.ru

Благовещенск готовится отпраздновать 73-ю годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В программе более 100 мероприятий. В Горпарке инсценируют боевые действия и организуют выставку вещей военного времени. Впервые Благовещенск примет «Ленинградскую эстафету радости».

Основные праздничные мероприятия пройдут 8 и 9 мая: в эти дни Благовещенский гарнизон и ДВОКУ проведут показ современной военной и специальной техники. На площади имени Ленина выставят более 25 единиц различных машин.

Амур.инфо предлагает читателям полное расписание праздничной программы.

Вторник, 8 мая

В 10:00 начнется церемония у мемориала воинам-амурцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, и памятника труженикам тыла на площади Победы областного центра.

Сразу же после церемониала на площади Победы состоятся массовые мероприятия. Все желающие смогут танцевать и петь. Для этого члены молодежных общественных организаций и волонтерского корпуса проведут акции «Вальс Победы» (общий танец), «День Победы» (общее исполнение песни).

В этот же день для ветеранов традиционно проведут «Встречу фронтовых друзей». На нее пригласят около 160 ветеранов и сопровождающих их родственников.

В 14:00 на площади перед зданием ОКЦ начнут работу интерактивные площадки. Будет играть духовой оркестр ДВОКУ, студия танца «Траффик» в костюмах довоенного времени исполнит «Севастопольский вальс», вовлекая зрителей в танец. У входа в ОКЦ разместят «Стену памяти» с фотографиями ветеранов, на которой каждый может написать благодарность ветеранам за их подвиг или оставить воспоминание о родственниках, прошедших войну. Дети-воспитанники творческих студий ОКЦ подарят ветеранам цветы, выполненные вручную.

В 15:00 в зале Общественно-культурного центра начнется праздничная концертная программа. На концерт пригласили ветеранов войны и тружеников тыла, представителей ветеранских и молодежных патриотических общественных организаций, а также курсантов ДВОКУ. В праздничном концерте примут участие лучшие творческие коллективы Благовещенска и Амурской области.

Среда, 9 мая

В 10:00 по улице Ленина торжественным маршем пройдут более 2 000 человек – это воины Благовещенского гарнизона и сотрудники силовых структур города и области. В зависимости от погоды в рамках мероприятия планируют провести показательное десантирование парашютистов ДОСААФ – сразу после прохождения войск.

Первая репетиция торжественного прохождения войск прошла утром 4 мая на площади Ленина. Следующая репетиция пройдет 7 мая с 6:00 до 8:00 утра. На это время движение транспорта по улице Ленина на участке от Шимановского до Пионерской перекроют.

В 11:30 начнет движение колонна «Бессмертного полка». В традиционной всероссийской акции примут участие около 14 000 человек. К организации построения и ведению колонн полка центр «Выбор» планирует привлечь в этом году почти 600 волонтеров. Участники «Бессмертного полка» начнут строиться на улице Ленина в районе ОКЦ. До площади Победы люди дойдут примерно за 35-40 минут.

С 12:30 до 21:00 на улице Краснофлотской для жителей города будет работать «Культурный город на набережной». С 12:30 до 15:30 у ротонды выступят коллективы Общественно-культурного центра, они представят акцию-концерт «России сердце не забудет».

У Триумфальной арки откроется выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества, организованная Домом ремесел. Здесь же свои музыкальные программы представят оркестры и вокальные коллективов города. У бронекатера выступят общественники и самодеятельные коллективы. На детской площадке напротив Дома на набережной проведут развлекательную программу для детей.

С 12:00 до 17:00 в Городском парке пройдет акция «Парк Победы». Для посетителей откроются 25 площадок, восемь из которых еще не проводились. В числе новых – площадка «Боевая», где пройдет инсценировка боевых действий времен Великой Отечественной войны; площадка «Фронтовой привал», где прозвучит литературно-музыкальная композиция, а также пройдет вокально-танцевальная программа; площадка «Наследники Победы»; площадка с выставочной экспозицией вещей довоенного, военного и послевоенного времени, и так далее. Также в парке представят мастер-классы под открытым небом, интерактивную площадку «На привале», книгообмен и продажа книг, и другие мероприятия.

С 1 по 9 мая Благовещенский гарнизон и ДВОКУ организуют экскурсии с осмотром 108-го артиллерийского полукапонира 99-го пулеметно-артиллерийского батальона. Он был построен в 1935 году. Рядом с полукапониром будет работать экспозиция с необычной сувенирной продукцией «Благовещенск – город пограничный».

В 13:00 на площади Ленина стартует и традиционная ежегодная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. В забегах участвуют до 1 500 человек.

В 13:00 в районе старого Игнатьевского шоссе велоклуб «Два колеса» откроет летний сезон. Планируется участие около 50 велосипедистов, в числе которых – 25 китайских спортсменов.

В 18:00 на площади ОКЦ в рамках федерального проекта будет организована акция «РиоРита – радость Победы». Впервые Благовещенск примет «Ленинградскую эстафету радости»: в рамках эстафеты «В 6 часов вечера после войны» на площади ОКЦ зазвучит музыка 30-х и 40-х годов в исполнении духового оркестра.

С 19:00 на площади Ленина концертную программу начнут творческие коллективы города и области.

В 21:50 начнется праздничный салют.

Мероприятия, посвященные Дню Победы, проведут в учреждениях культуры, школах и других учебных заведениях. К памятникам возложат цветы в селах Садовое, Плодопитомник и Белогорье, поселках аэропорта, Моховой Пади и поселке Новый. Для отдания воинских почестей у сельских обелисков привлекут военный оркестр, почетный караул и салютную группу. Проведение возложений у обелисков в отдаленных районах города проведут с 5 по 7 мая.

В Белогорье праздничный концерт состоится 5 мая, в селах Плодопитомник и Садовое – 6 мая. Для ветеранов, которые по состоянию здоровья не смогут посетить мероприятия, территориальные отделы совместно с учреждениями культуры организуют поздравление на дому.