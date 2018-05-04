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сегодня, 17:10 2

Задержана женщина, подозреваемая в краже в ТЦ Благовещенска

Задержана женщина, подозреваемая в краже в ТЦ Благовещенска

Полиция задержала женщину, подозреваемую в краже в торговом центре Благовещенска 27 апреля. Выйти на нее удалось благодаря работе, которую провела пострадавшая горожанка Анна. Об этом она рассказала ИА «Амур.инфо».

«27 апреля женщина совершила кражу, а 28-го снова вернулась в торговый центр и опять дергала эту же ячейку, пыталась ее открыть. Вот мы ее и заметили. Я ее догнала, засняла крупным планом на видео, попыталась с ней поговорить. Женщина убежала. Потом посмотрели по камерам, что как раз 28-го перед тем, как дергать ячейку, она что-то оплачивала в МТСе, доставала паспорт. Информация была передана сотрудникам полиции. И дело за малым оставалось – сделать официальный запрос в МТС и узнать, где она живет. Так и нашли», – поведала Анна.

Она добавила, что 30 апреля подозреваемая принесла похищенную сыворотку в торговый центр, оставив ее охранникам.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» подтвердили, что задержана подозреваемая 1972 года рождения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Женщину допросили. В отношении нее избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Похищенную сыворотку изъяли. На днях правоохранители вернут ее законной владелице.

Как стало известно информагентству, женщина говорит, что просто перепутала ящики в торговом центре.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • батарейка

    батарейка
    27 минут назад

    Спасение утопающих дело рук самих утопающих

  • батарейка

    батарейка
    27 минут назад

    Молодец Анна!

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