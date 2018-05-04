Задержана женщина, подозреваемая в краже в ТЦ Благовещенска

«27 апреля женщина совершила кражу, а 28-го снова вернулась в торговый центр и опять дергала эту же ячейку, пыталась ее открыть. Вот мы ее и заметили. Я ее догнала, засняла крупным планом на видео, попыталась с ней поговорить. Женщина убежала. Потом посмотрели по камерам, что как раз 28-го перед тем, как дергать ячейку, она что-то оплачивала в МТСе, доставала паспорт. Информация была передана сотрудникам полиции. И дело за малым оставалось – сделать официальный запрос в МТС и узнать, где она живет. Так и нашли», – поведала Анна.

Она добавила, что 30 апреля подозреваемая принесла похищенную сыворотку в торговый центр, оставив ее охранникам.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» подтвердили, что задержана подозреваемая 1972 года рождения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Женщину допросили. В отношении нее избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Похищенную сыворотку изъяли. На днях правоохранители вернут ее законной владелице.

Как стало известно информагентству, женщина говорит, что просто перепутала ящики в торговом центре.