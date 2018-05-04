Более 21 тысячи благовещенцев приняли участие в акции «Чистый город»

Весенний этап акции «Чистый город» проходил с 9 по 30 апреля. За эти дни на субботники вышли более 21 тысячи человек. С улиц города вывезли более 400 тонн мусора (в 2017-м году более 600 тонн). Итоги подвели на заключительном заседании штаба по проведению акции, которое провел заммэра Владимир Константинов.

«За время проведения акции на телефон горячей линии Городского сервисно-торгового комплекса поступило 128 заявок. Для уборки территорий был задействован транспорт ГСТК, – рассказал начальник городского управления ЖКХ Сергей Казанцев. – В рамках акции управляющими компаниями проведены субботники в 1 303 многоквартирных домах, из них 145 – проведены силами собственников».

Специалисты управления ЖКХ организовали выборочные выездные проверки состояния придомовых территорий и контейнерных площадок более чем 1 200 многоквартирных домов. По 458 многоквартирным домам в отношении управляющих организаций составлены акты осмотра ненадлежащего состояния придомовых территорий и контейнерных площадок, но к 3 мая территории 456 из них уже убраны.

В уборке города активное участие приняли коллективы правительства Амурской области, администрации Благовещенска, центра общественных инициатив «Выбор», Законодательного собрания Амурской области, органов общественной самодеятельности, института механизации, ГИМС, а также многие другие.

Отдел административно-технического контроля управления ЖКХ города провел проверку частного сектора. По состоянию на 27 апреля после проверки 604 индивидуальных домовладений выписано 175 предписаний за нарушение Правил благоустройства.

На заседании штаба обсудили работу по ликвидации несанкционированных свалок, которая осуществляется силами ГСТК. На сегодняшний день в реестре числится 72 места несанкционированного складирования мусора, 14 из них с начала года уже были ликвидированы. Сейчас в администрации города решается вопрос об установке видеонаблюдения в местах наиболее частого несанкционированного складирования мусора, для установления нарушителей и привлечения их к ответственности.

Горожане также могут содействовать предотвращению образования свалок: свидетели незаконного вывоза мусора могут сообщить об этом по телефону горячей линии – 59-28-26. При этом важна фото-, видеофиксация нарушения, на которой видны государственные номера автомобиля нарушителя, сообщает пресс-служба городской администрации.