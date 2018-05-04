Амурские золотопромышленники объединились для борьбы с нелегальными старателями

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По данным системы «СПАРК-Маркетинг», учредителями некоммерческой организации «Ассоциация золотопромышленников Амурской области» (АЗАО) стали пять компаний: ООО «Амуртехинвест», ООО «Золотая речка», АО «Прииск Соловьевский», ООО «Свободные» и АО «Хэргу».

Совет возглавил глава «Хэргу» Анатолий Калашников, исполнительным директором назначен руководитель «Амуртехинвест» и председатель союза промышленников и предпринимателей области Валерий Паршинков.

«Наша задача – объединить все золотодобывающие предприятия Амурской области, так как цель ассоциации – защита их интересов. Сейчас творится бардак, граждане КНР бесконтрольно моют золото, участвуют в аукционах через подставных лиц. Особенно остро стоит ситуация в Зейском районе», – сообщил Анатолий Калашников. По его словам, активное движение нелегальных золотодобытчиков из сопредельного государства регулярно фиксируют охотники и артельщики. «Они добывают не в границах наших лицензий, иначе бы мы меры принимали. На каких основаниях китайцы моют золото, мы допытываться не имеем права», – пояснил Калашников.

В ревизионную комиссию АЗАО вошли Благовещенский политехнический колледж и компания по добыче драгоценных металлов ООО «Терекон». Работа по созданию ассоциации началась в ноябре прошлого, 2017 года, заявление на регистрацию было подано в январе.

«Но оказалось, что нужно провести собрание учредителей организаций, которые вошли в совет. В итоге все растянулось на полгода. Сейчас начали активную работу по привлечению компаний в ассоциацию. Потенциал очень большой – около полусотни золотодобывающих предприятий», – заметил Валерий Паршинков.

По его словам, члены ассоциации намерены вести борьбу с самозахватами золотоносных участков и с безлицензионной разработкой месторождений. Кроме того, золотопромышленники планируют вносить предложения по корректировке действующего законодательства.

«Участвовать в покупке лицензий иностранцы право имеют, но все это сводится к тому, что мы не можем с ними участвовать на равных – они платят огромные деньги при государственной поддержке. Но мы-то не просто добываем золото, мы и поселки содержим», – заметил Анатолий Калашников.

Амурская область входит в список основных золотодобывающих регионов России. Золотодобывающие предприятия, работающие в Амурской области, в 2017 году произвели 25,77 тонны золота, что на 15,6 % больше по сравнению с показателем предыдущего года (22,3 тонны).