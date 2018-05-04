Открытие автосезона, вольная борьба и возложение цветов: план мероприятий на выходные

В эти выходные в Благовещенске начнут отмечать День Победы. В городе пройдут возложения цветов, концерты, различные мероприятия. Автоклубы откроют автосезон. В спорткомплексе «Юность» пройдет открытое первенство города по вольной борьбе.

Суббота, 5 мая

В 10:00 Дом ремесел приглашает на мастер-класс в технике бисероплетение. Необходима предварительная запись.

В селе Плодопитомник в 10:00 у памятника воинам-защитникам Отечества начнется церемония возложения цветов «Помнить будем вечно».

Театр кукол в 11:00 приглашает на спектакль «Маленькая фея». В театре драмы в 18:00 начнется концерт «Песни нашей души». В программе примут участие творческие коллективы Городского дома культуры.

В 11:30 в поселке аэропорта состоится церемония возложения цветов «Помнить будем вечно». После этого, в 11:45, начнется концерт «Победный май!».

С 14:00 до 19:00 горпарк приглашает на развлекательную концертную программу. С 14:00 до 16:00 развлекательную программу «Давно не виделись» организуют в Первомайском парке.

На картодроме в этот день пройдет большой слет всех автоклубов Благовещенска «Открытие автосезона 2018». В программе: дрифт, живая музыка, мото-фристайл и другое.

С 10:00 до 11:00 пройдет заезд участников; в 12:00 – открытие фестиваля, шоу программа; в 14:00 – Drift Show; в 15:30 – Stuntridin; в 16:00 – завершение программы. Мероприятие платное. Стоимость въезда одной машины 300 рублей, вход для пешехода 150 рублей.

Воскресенье, 6 мая

В 10:00 в Доме ремесел пройдет мастер-класс в технике бисероплетение. Необходима предварительная запись.

В селе Садовое в 10:00 начнется церемония возложения цветов к стеле павшим воинам односельчанам. Мероприятие посвящено 73-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне. В 10:30 на площадке перед зданием ДК села Садовое развернется полевая кухня – присутствующих ждет раздача солдатской каши и чая. Там же состоится демонстрация техники времен Великой Отечественной войны от клуба «МотоПатриот».

С 14:00 до 16:00 Первомайский парк приглашает на программу «Мы играем и поём». А в горпарке с 14:00 до 19:00 пройдет развлекательная программа «Весёлый выходной».

В 15:00 в парке Дружбы состоится праздничный концерт, посвящённый 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В концерте принимают участие творческие коллективы ОКЦ.

В 16:00 на площади ОКЦ начнется игровая программа «Заводные выходные».

В 16:00 в большом зале ОКЦ цирковая студия «Фаворит» покажет цирковой спектакль «Царевна Несмеяна».

В 16:00 Центр эстетического воспитания детей приглашает на отчётный концерт шоу-театра «Котовасия» «Солнце – это я, а небо – это ты».

В театре драмы можно посмотреть спектакль «Диоген». Начало в 12:00 и 18:00.

В 17:00 в ГДК театр-студия «Демиурги» покажет комедию в одном действии «Игрушки».

Суббота и воскресенье, 5 и 6 мая

В спорткомплексе «Юность» пройдет III открытое первенство города Благовещенска по вольной борьбе среди юношей на призы ОФСО «СК Троя» под названием «Наследие Трои». Начало в 12:00.

В 10:00 на площадке стадиона «Амур» пройдет лично-командное первенство по городошному спорту, посвященное Дню Победы.

Какие фильмы идут в кинотеатрах города, можно посмотреть в рубрике «Афиша».