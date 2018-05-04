В Благовещенске продолжается строительство храма Ксении Петербургской

Продолжается строительство храма Ксении Петербургской в микрорайоне Благовещенска. Работы возобновились весной. Построена внутренняя винтовая лестница, ведется подготовка к кровельным и инженерным работам.

Помощник настоятеля храма по вопросам строительства Александр Курако рассказал, что пока сложно сказать, какие работы будут вестись в храме в будущем, так как всё зависит от финансирования.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», строительство храма Ксении Петербургской ведется на народные пожертвования. Всего потратили более 60 миллионов рублей.

На сайте храма размещен счетчик пожертвований. На нем указана необходимая сумма – один миллион рублей. Александр Курако пояснил, что точную сумму, необходимую для завершения строительства, назвать сложно, так как цены постоянно меняются.

22 марта, когда ИА «Амур.инфо» писало о ходе строительства, счетчик сайта показывал, что было собрано 423 тысячи. В пятницу, 4 мая, примерно через полтора месяца, счетчик показывал 438 тысяч рублей. В 2017 году строители высказывали сомнение, что храм удастся завершить в срок – к ноябрю 2018 года.