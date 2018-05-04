В мае в Приамурье пройдут учения на объектах с массовым пребыванием людей

В мае в разных районах Амурской области пройдут пожарно-тактические учения на социально значимых объектах, а также на объектах с массовым пребыванием людей. Во время учений будут отрабатываться навыки, которые могут пригодиться, в случае возникновения реального ЧП.

Во время учений обратят внимание на действия администрации учреждений – насколько грамотно они действуют во время ЧП, будут отрабатываться действия сотрудников, проверяться организация оповещения и эвакуации людей из зданий, содержание территории и эвакуационных выходов, наличие и исправность системы оповещения и пожаротушения, если она есть.

«Учения проводятся, чтобы прибывший на место происшествия личный состав проверил свои карточки, которые есть на каждый объект, средства пожаротушения, наличие и состояние эвакуационных выходов. Личный состав изучает объект, его конструктивные особенности, наличие средств пожаротушения, водоисточники», – сообщили в пресс-службе амурского МЧС.

Кроме того, во время учений отработают взаимодействие пожарной охраны, спасателей, местной администрации, полиции, центра медицины катастроф, ЕДДС. Некоторые учения были запланированы ранее, некоторые внесли в план после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

В Благовещенске учения пройдут: 17 мая – в ТЦ «Флагман»; 24 мая – в ТРЦ «Острова»; 31 мая – в ТЦ «Перекресток». В области по графику учения запланированы: 7 мая – в шимановском кинотеатре «Спутник»; 10 мая – в ТЦ «Пассаж» города Свободного; 11 мая – в школах Прогресса и Завитинска, а также в Белогорском специальном доме для одиноких престарелых; 14 мая – в ДК «Энергетик» города Зеи и в специальном доме для одиноких и престарелых Екатеринославки.

Ранее о том, что по стране прокатится волна пожарных учений с 1 мая заявил глава федерального МЧС Владимир Пучков.