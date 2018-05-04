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сегодня, 15:10 0

В Приамурье пропала 16-летняя девушка

В Приамурье пропала 16-летняя девушка
Фото: instagram.com/skaner_dtp28

В Амурской области разыскивают Карину Димитриеву. 16-летняя девушка проживает в поселке Уруша Сковородинского района. 3 мая она ушла из дома и пропала.

Как сообщает в социальных сетях ИА «Сканер», возможно, Карина уехала на попутках в Благовещенск. Мать пропавшей Анна пояснила ИА «Амур.инфо», что последний раз амурчанку видели на автозаправке в Уруше. Там находились фуры; девушка, предположительно, села в одну из машин, которая направилась сторону областного центра.

Мать отмечает, что не знает, почему могла уйти Карина. Каких-либо конфликтов в семье не было.

Анна обратилась в полицию. В пресс-службе УМВД России по Амурской области информагентству подтвердили, что обращение о пропаже девушки поступило. В настоящее время устанавливается ее местонахождение.

Всех, кому что-либо известно о том, где находится Карина, просят позвонить по телефону 8-924-144-82-58 (Анна, мать) или в полицию: 02 или 102 (с мобильного телефона).

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