16-летнему благовещенцу с опухолью в печени сделали операцию

Юный благовещенец Вадим, у которого нашли опухоль в печени, был прооперирован в московской клинике. Врачи сообщают, что операция прошла хорошо. Сейчас юноша находится в реанимации. Ему предстоит долгая реабилитация. По словам мамы Галины Викуловой, ему удалили больше половины печени, и он потерял много крови.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», у Вадима выявили опухоль в печени, и специалисты склонялись к тому, что она злокачественная. Была выделена квота на проведение операции в Москве. Средства на дорогу в столицу для семьи собрали неравнодушные люди.

«Меня пока утром еще не пустили к нему, но вечером 3 мая состояние сына было стабильным, – рассказала Галина Викулова. – Ему удалили больше половины печени, лимфоузлы».

По ее словам, на реабилитацию в больнице потребуется не меньше двух недель. Операция длилась шесть часов, восстановление после нее будет долгим. Поэтому семье требуется материальная поддержка на реабилитационный период.

Связаться по вопросам оказания помощи можно по телефону 8-924-684-88-77 (Галина Викулова).