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сегодня, 15:05 3

16-летнему благовещенцу с опухолью в печени сделали операцию

16-летнему благовещенцу с опухолью в печени сделали операцию

Юный благовещенец Вадим, у которого нашли опухоль в печени, был прооперирован в московской клинике. Врачи сообщают, что операция прошла хорошо. Сейчас юноша находится в реанимации. Ему предстоит долгая реабилитация. По словам мамы Галины Викуловой, ему удалили больше половины печени, и он потерял много крови.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», у Вадима выявили опухоль в печени, и специалисты склонялись к тому, что она злокачественная. Была выделена квота на проведение операции в Москве. Средства на дорогу в столицу для семьи собрали неравнодушные люди.

«Меня пока утром еще не пустили к нему, но вечером 3 мая состояние сына было стабильным, – рассказала Галина Викулова. – Ему удалили больше половины печени, лимфоузлы».

По ее словам, на реабилитацию в больнице потребуется не меньше двух недель. Операция длилась шесть часов, восстановление после нее будет долгим. Поэтому семье требуется материальная поддержка на реабилитационный период.

Связаться по вопросам оказания помощи можно по телефону 8-924-684-88-77 (Галина Викулова).

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#дети #здоровье #происшествия #соцзащита

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Комментарии
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  • v77

    v77
    2 часа назад

    ...Средства на дорогу собрали неравнодушные люди...

    Уже привычно читать такое.. Что средства на дорогу, на операцию собирают неравнодушные люди. А по сути это кошмар. Кошмар России. Позор её правителям и самой стране, где люди не способны заработать на элементарное и жизненнонеобходимое или само государство не заботится о своих гражданах, оказавшихся в такой ситуации.

  • кержак

    кержак
    2 часа назад

    как не заботится? а квоту на бесплатную операцию кто дал?

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Поворчу: правильно написала nerro в комментарии к предыдущей статье: "И здесь бы материальная помощь руководства "Островов" была очень кстати".

    Действительно, "Острова" лучше бы собранные деньги как раз на вот этот случай перевели, чем в "Красный крест" перечислили. Знаю: хозяин - барин, но ведь четко в прессе было сказано, что "Красный крест" не будет работать с больницами города Кемерово по оказанию лечебной помощи пострадавшим в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Народ со всей страны перечислил "КК" 139 миллионов, как выяснилось, на оказание психологической помощи родственникам погибших.

    Нет веры разным фондам. Есть свои, амурские жители, нуждающиеся в помощи - здесь, на месте и надо помогать.

    * указанный телефон привязан к карте )

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