Амурскому тренеру нужны средства на лечение онкологии

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Тренеру отделения легкой атлетики Амурской областной спортивной школы Татьяне Цитриной требуется помощь неравнодушных амурчан. У женщины диагностировали онкологическое заболевание.

В настоящее время Татьяна Валентиновна находится на лечении в Москве, где ей проведена дорогостоящая операция. Счет за лечение составляет более 1 миллиона рублей. Кроме того, предстоит восстановление после операции и продолжение лечения, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

Оказать финансовую помощь в любом размере можно, сделав перевод на карту Сбербанка № 2202 2002 1533 3145. Карта привязана к номеру телефона 8-909-883-47-61 (Цитрина Татьяна Валентиновна).

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-962-285-80-73 (Алейникова Рита Петровна, заместитель директора Амурской областной спортивной школы).