В Пояркове похоронили школьника, на которого упали футбольные ворота

В Пояркове Михайловского района в пятницу, 4 мая, прошли похороны 10-летнего мальчика Ильи, на которого упали незакрепленные футбольные ворота. Все обстоятельства произошедшего будут выяснять следователи. По факту ЧП 25 апреля было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

«Уголовное дело было возбуждено еще до смерти ребенка, но учитывая, что мальчик погиб, возможно, в дальнейшем будет переквалификация на иное деяние. Сейчас проводятся необходимые следственные действия», – рассказали в амурском следственном управлении.

Сейчас идет предварительное следствие, на которое может уйти два месяца, а в случае необходимости оно может быть продлено.

ЧП произошло 22 апреля в Пояркове Михайловского района, где на местном стадионе на 10-летнего школьника упали футбольные ворота. Ребенок, по словам местных врачей, получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. Сразу после происшествия мальчика доставили в Михайловскую больницу, а затем бортом санавиации – в реанимацию по нейрохирургическому профилю областной клинической больницы.

«Борт санавиации с нейрохирургом и анестезиологом мы вызывали еще до того, как привезли его в Михайловскую больницу. Мы получили максимальные консультации, и, пока борт летел, мы его сразу увезли в палату интенсивной терапии. Треть больницы была задействована, все наши специалисты. С нашей стороны мы сделали все максимально возможное и максимально быстро», – рассказали в Михайловской больнице.

Несмотря на все усилия врачей Михайловской, а затем областной клинической больницы, 30 апреля в 12 часов дня мальчик умер. Похороны четвероклассника прошли в Пояркове в пятницу, 4 мая.

По словам главы Михайловского района Сергея Жугана, который также был на похоронах школьника, в районе создана рабочая группа, которая проверит работу спортивного объекта, где произошло ЧП.

«Проверка инициирована, рабочая группа в этом плане работает, постановление по этому вопросу подписано. Председатель комиссии – мой зам по социальным вопросам. Сейчас они свои выводы сделают и предоставят мне свои рекомендации и предложения. Прежде всего проверят работу спортивного объекта – той площадки, технического сооружения», – сообщил глава района.

Что стало с воротами, которые смертельно покалечили мальчика – закрепили их или убрали – глава ответил, что такой информацией не располагает.