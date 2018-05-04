За ожоги новорожденного Тындинская больница должна заплатить почти миллион

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Почти миллион рублей должна выплатить Тындинская больница в качестве компенсации за то, что новорожденный получил ожог бедра. Ребенку пришлось пересаживать кожу и провести три операции в детской областной больнице.

В 2017 году Тындинский городской прокурор установил, что работники Тындинской больницы нарушили технику проведения дополнительного обогрева новорожденного. В результате ребенок получил термальный ожог бедра 2-3 степени на площади 2,5 %. Его госпитализировали в детскую областную больницу, где ему пересадили кожу бедра. С 30 апреля по 25 мая 2017 года ему сделали еще две операции.

Тындинский прокурор обратился с иском в суд о взыскании компенсации морального вреда. 31 октября 2017 года Тындинский районный суд постановил взыскать с больницы компенсацию в размере 610 тысяч рублей. Обе стороны не согласились с приговором. Прокурор посчитал сумму низкой, а больница – наоборот завышенной. И направила апелляционную жалобу с просьбой снизить размер компенсации до 200 тысяч рублей.

16 марта 2018 года судебная коллегия по гражданским делам областного суда удовлетворила позицию прокурора и изменила решение районного суда в сторону увеличения размера компенсации – 970 тысяч рублей.

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