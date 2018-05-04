Главы минимущества и минобра Приамурья отчитались о доходах

Фото: правительство Амурской области

Еще два амурских министра обнародовали сведения о своих доходах за 2017 год. Это министр имущественных отношений Амурской области Сергей Ховрат и министр образования и науки Амурской области Ольга Варсанова.

В декларации руководителя минимущества указан доход в размере 2 355 786 рублей 70 копеек. В собственности у Сергея Владимировича находятся автомобиль Mitsubishi Pajero и половина доли в квартире площадью 49,9 квадратных метра. Вторая половина этой квартиры принадлежит супруге министра, которая за прошлый год заработала 772 234 рубля 60 копеек. В семье есть два несовершеннолетних ребенка.

В пользовании министра находятся квартира площадью 100 квадратов и два машиноместа (15,3 и 18,5 квадратных метра соответственно). У супруги Сергея Ховрата в пользовании числятся две квартиры (49,7 и 100 квадратных метров). Две квартиры аналогичной площади находятся в пользовании у одного из детей. У второго – 100-метровая квартира.

Доход министра образования и науки Ольги Варсановой составил 1 454 407 рублей 94 копейки. В собственности у Ольги Владимировны – квартира площадью 34 квадратных метра, по половине доли в двух квартирах (33,3 и 48,8 квадрата), а также комната площадью 9,6 квадратных метра. Транспортных средств и объектов недвижимости, находящихся в пользовании, нет.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», с середины апреля члены правительства Амурской области начали публиковать сведения о своих доходах. Первым информацию предоставил губернатор Александр Козлов. Он задекларировал 2 300 461 рубль 70 копеек. Самый большой доход в правительстве региона – 31 012 010 рублей 85 копеек – у заместителя председателя Андрей Донца. Стали известны и доходы депутатов Законодательного собрания Амурской области. Среди них лидирует единоросс Федор Сидоров, заработавший 40 768 128 рублей 91 копейку.