Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:31 0

В Благовещенском учебном центре для полицейских будут учить добровольцев

В Благовещенском учебном центре для полицейских будут учить добровольцев
Фото: www.vsluh.ru

Управление МВД России по Амурской области развивает сотрудничество с добровольцами. Волонтеры привлекаются к розыску пропавших людей, проведению различных акций, в том числе по работе с несовершеннолетними. В 2018 году для добровольцев откроют специальные курсы.

В настоящее время в Амурской области действует более 200 добровольческих объединений. Текущий год в России объявлен Годом добровольца (волонтера). В связи с этим региональное управление МВД подготовило предложения в региональный план мероприятий по проведению Года волонтера в Амурской области. Предложения направили в министерство образования и науки Амурской области, курирующее этот проект.

«Наши предложения направлены как в целом на активизацию процесса привлечения граждан к сотрудничеству, так и на расширение спектра деятельности участников движения», – уточняет начальник амурского управления МВД России Николай Аксенов.

В текущем году ведомство запланировало ряд мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности добровольцев, в том числе по выявлению и фиксации административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, в области безопасности дорожного движения. Кроме того, добровольцев научат, как эффективнее искать без вести пропавших, а также привлекут волонтеров к проведению профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями и входящими в «группу риска».

Обучение планируется организовать на базе центра профессиональной подготовки УМВД России по Амурской области. Курсы для добровольцев организуют не только в Благовещенске, но и других городах Приамурья.

Просмотров всего: 729

#жизнь #закон

распечатать


Общество

На Амур.инфо – расписание мероприятий празднования Дня Победы
Общество

Открытие автосезона, вольная борьба и возложение цветов: план мероприятий на выходные
Происшествия

В Пояркове похоронили школьника, на которого упали футбольные ворота
Происшествия 2

Расследование уголовного дела руководителя «Умно жить» затянулось на три года
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь