В Благовещенском учебном центре для полицейских будут учить добровольцев

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Управление МВД России по Амурской области развивает сотрудничество с добровольцами. Волонтеры привлекаются к розыску пропавших людей, проведению различных акций, в том числе по работе с несовершеннолетними. В 2018 году для добровольцев откроют специальные курсы.

В настоящее время в Амурской области действует более 200 добровольческих объединений. Текущий год в России объявлен Годом добровольца (волонтера). В связи с этим региональное управление МВД подготовило предложения в региональный план мероприятий по проведению Года волонтера в Амурской области. Предложения направили в министерство образования и науки Амурской области, курирующее этот проект.

«Наши предложения направлены как в целом на активизацию процесса привлечения граждан к сотрудничеству, так и на расширение спектра деятельности участников движения», – уточняет начальник амурского управления МВД России Николай Аксенов.

В текущем году ведомство запланировало ряд мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности добровольцев, в том числе по выявлению и фиксации административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, в области безопасности дорожного движения. Кроме того, добровольцев научат, как эффективнее искать без вести пропавших, а также привлекут волонтеров к проведению профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями и входящими в «группу риска».

Обучение планируется организовать на базе центра профессиональной подготовки УМВД России по Амурской области. Курсы для добровольцев организуют не только в Благовещенске, но и других городах Приамурья.