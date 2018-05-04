Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:11 1

В Приамурье местами пройдут дожди: прогноз погоды на 5 мая

В Приамурье местами пройдут дожди: прогноз погоды на 5 мая
Фото: 4Lapki.com

В Амурской области 5 мая ночью будет малооблачно, без осадков. Днём установится переменная облачность, в отдельных районах пройдут слабые и умеренные дожди, местами – грозы. Юго-восточный ветер в ночные часы наберет скорость 2-7 метров в секунду, днем – 3-8 метров в секунду, его порывы достигнут 10-15 метров в секунду.

Температура по области ночью составит 2…7 градусов выше нуля, местами будет от нуля до минус 5. Днем термометры покажут 16…21 градус тепла.

В Благовещенске ночью будет малооблачно, без осадков. Днём установится переменная облачность, в вечерние часы ожидается небольшой дождь. Юго-восточный ветер ночью наберет скорость 3-8 метров в секунду, днем – 8-13 метров в секунду. Температура в ночные часы составит плюс 3…5, днем – плюс 17…19, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 969

#погода

распечатать


Общество

Теплый день без дождей: прогноз погоды в Приамурье на 4 мая
Общество

Тепло и без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 3 мая
Общество 1

Пасмурно, до плюс 19 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 3 мая
Общество

До плюс 18 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 1 мая
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь