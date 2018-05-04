В Приамурье местами пройдут дожди: прогноз погоды на 5 мая

Фото: 4Lapki.com

В Амурской области 5 мая ночью будет малооблачно, без осадков. Днём установится переменная облачность, в отдельных районах пройдут слабые и умеренные дожди, местами – грозы. Юго-восточный ветер в ночные часы наберет скорость 2-7 метров в секунду, днем – 3-8 метров в секунду, его порывы достигнут 10-15 метров в секунду.

Температура по области ночью составит 2…7 градусов выше нуля, местами будет от нуля до минус 5. Днем термометры покажут 16…21 градус тепла. В Благовещенске ночью будет малооблачно, без осадков. Днём установится переменная облачность, в вечерние часы ожидается небольшой дождь. Юго-восточный ветер ночью наберет скорость 3-8 метров в секунду, днем – 8-13 метров в секунду. Температура в ночные часы составит плюс 3…5, днем – плюс 17…19, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL