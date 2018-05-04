Расследование уголовного дела руководителя «Умно жить» затянулось на три года

Как сообщало ИА «Амур.инфо», по версии следствия, руководитель кредитной организации похитил около 6,5 миллиона рублей, принадлежавших гражданам. В полицию с заявлениями обратились около 20 пострадавших. Подозреваемый был задержан.

Кредитный кооператив «Умно жить» заинтересовал правоохранителей ранее. Из офиса были изъяты техника и документы. До этого пайщикам перестали выплачивать их сбережения и проценты по вкладам.

«Дело находится в производстве следователя следственной части. За прошедший период было произведено огромное количество следственных действий. По окончании расследования уголовного дела будет сообщено о результатах расследования», – сообщает начальник следственной части следственного управления МВД России по Амурской области Ольга Усяева.

Тем временем в Благовещенске в очередной раз продлили конкурсное производство в отношении «Умно жить». Об этом Арбитражный суд просила конкурсный управляющий компании-банкрота. По информации ИА «Амур.инфо», согласно промежуточным данным, рассчитаться со всеми кредиторами не получится, так как собранных денежных средств в 25 раз меньше, чем заявленных требований.

Кредитный союз задолжал кредиторам 250 миллионов 435 тысяч 294 рубля. При этом в конкурсной массе оказалось 9 миллионов 637 тысяч 844 рубля. Мероприятия по формированию конкурсной массы и погашению реестра требований кредиторов должника не завершены.