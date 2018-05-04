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сегодня, 12:44 2

Расследование уголовного дела руководителя «Умно жить» затянулось на три года

Расследование уголовного дела руководителя «Умно жить» затянулось на три года

В Благовещенске в течение трех лет продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в 2015 году в отношении одного из руководителей кредитной организации «Умно жить». Он подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», по версии следствия, руководитель кредитной организации похитил около 6,5 миллиона рублей, принадлежавших гражданам. В полицию с заявлениями обратились около 20 пострадавших. Подозреваемый был задержан.

Кредитный кооператив «Умно жить» заинтересовал правоохранителей ранее. Из офиса были изъяты техника и документы. До этого пайщикам перестали выплачивать их сбережения и проценты по вкладам.

«Дело находится в производстве следователя следственной части. За прошедший период было произведено огромное количество следственных действий. По окончании расследования уголовного дела будет сообщено о результатах расследования», – сообщает начальник следственной части следственного управления МВД России по Амурской области Ольга Усяева.

Тем временем в Благовещенске в очередной раз продлили конкурсное производство в отношении «Умно жить». Об этом Арбитражный суд просила конкурсный управляющий компании-банкрота. По информации ИА «Амур.инфо», согласно промежуточным данным, рассчитаться со всеми кредиторами не получится, так как собранных денежных средств в 25 раз меньше, чем заявленных требований.

Кредитный союз задолжал кредиторам 250 миллионов 435 тысяч 294 рубля. При этом в конкурсной массе оказалось 9 миллионов 637 тысяч 844 рубля. Мероприятия по формированию конкурсной массы и погашению реестра требований кредиторов должника не завершены.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • 46врмрп8ш

    46врмрп8ш
    1 час назад

    Современная беззубая полиция не в силах по-настоящему карать жуликов, в опу целует. Все пшиком закончится и по уголовке и в арбитраже - признают банкротом и все долги уйдут в небытие.

  • Полиграф

    Полиграф
    1 час назад

    Аналогичная ситуация в Приморском крае КПК Тихоокеанский сберегательный. Мой отец пенсионер отнес свои сбережения в декабре 2017, а сегодня он и еще около 300 человек бьются об двери инстанций. занимаются писательством заявлений. Но судя по всему его сегодняшние действия и горе коопиративщикам (партнерам) результата не дадут. В милиции сказали, что они возбудились и что- то там расследуют. Обманывать пенсионера и забирать последние деньги которые он копил трудом, это очень тяжкий грех. Не дадут радости такие деньги, а в действенность законов РФ верить не приходится. Очень хочется порой как в песне "передернуть затвор АК". Власть должна жестко карать мошенников, никаких "будьте любезны", сразу соски в тиски. Ведь это приводит к беде, когда людей доводят до отчаяния.

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