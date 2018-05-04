Жители Благовещенска могут стать донорами костного мозга для нуждающихся

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С 10 по 25 мая в Благовещенске пройдет донорская акция. Ее цель – пополнить ряды потенциальных доноров костного мозга для тех, кому это жизненно необходимо.

Организатором акции выступает благотворительный фонд «Русфонд». Такие мероприятия проходят не только в Приамурье, но и в других российских регионах. Проект является некоммерческим, организован с использованием президентского гранта.

Приняв участие в акции в Благовещенске, жители города получат шанс спасти людей, страдающих онкологическими или наследственными заболеваниями, которым по жизненным показаниям нужна пересадка костного мозга от неродственного донора. Для этого нужно прийти и сдать кровь на типирование.

«Каждые 20 минут один человек в России узнает, что у него рак крови. Многих может спасти трансплантация костного мозга (ТКМ) от донора. На родственного донора могут рассчитывать менее четверти больных, нуждающихся в трансплантации, остальным требуется неродственная ТКМ.

Поиск и активация неродственного донора в России стоит 410 тысяч рублей, за рубежом – около 1,4 миллиона рублей. Государство на это денег не выделяет. Многим такие суммы не по карману – были случаи отказа от трансплантаций.

За последние пять лет благодаря российским донорам в нашей стране сделано больше 200 ТКМ. В 2016 году доля трансплантаций от российских доноров составила 25 % общего числа всех неродственных ТКМ в России. Чтобы соответствовать мировым стандартам, нужно как минимум 50 %», – сообщает «Русфонд».

Сдать кровь на типирование можно в медицинских офисах «ИНВИТРО» с 10 по 25 мая. Они находятся по адресам: улица Ленина, 113 (телефон 8 (4162) 57-09-77, понедельник – пятница с 07:30 до 18:00, суббота с 08:00 до 13:00); улица Горького, 235/2, офис 107 (телефон 8 (4162) 77-77-09, понедельник – пятница с 07:30 до 18:00, суббота с 08:00 до 13:00).