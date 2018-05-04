На IV открытом форуме прокуроры рассказали о защите прав несовершеннолетних

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В 2017 году амурские прокуроры направили в суд 1 003 исковых заявления по защите прав несовершеннолетних на общую сумму более 70 миллионов рублей. О том, как ведется защита интересов детей и подростков в прокуратуре, рассказали на IV открытом форуме прокуратуры. Встреча прошла в пятницу, 4 мая, в БГПУ.

IV форум собрал около двухсот человек: студентов БГПУ, АмГУ, волонтеров, представителей общественных организаций. Перед участниками выступали сотрудники прокуратуры Амурской области, общественники, уполномоченный по защите прав ребенка в Амурской области Наталья Третьякова, зампред областного правительства Ольга Лысенко, общественники.

Как пояснил помощник прокурора Амурской области Валентин Бурсянин, основная задача форума – познакомить общественность с теми направлениями работы, проблемами, которые существуют в сфере защите прав несовершеннолетних. «Сотрудников прокуратуры не так много, нам трудно охватить самостоятельно все проблемы, – добавил Валентин Петрович. – Поэтому с помощью этого форума мы хотим рассказать людям о том, что к нам можно обратиться с конкретными вопросами, по которым обязательно будут проведены проверки».

Вопросы можно было задать непосредственно на форуме.

Выступающие рассказали о мерах и методах работы по защите прав несовершеннолетних. Защитой детей и подростков – их прав, здоровья – занимается не только прокуратура, но и областное правительство, уполномоченный по правам ребенка, различные общественные организации.

Но, при этом, в этой сфере остается немало проблем. За два года в Амурской области показатель смертности детей от 1 до 17 лет от несчастных случаев, травм, отравлений, криминальных ситуаций вырос в 1,3 раза – всего 36 погибших. В некоторых районах – Тындинском, Зейском, Серышевском – преступления в отношении несовершеннолетних выросли на 200 %. В 2017 году зафиксировано снижение абсолютно здоровых детей: до 14 лет таковых 50 %, 15–17 лет – только 39 %. 11 % несовершеннолетних имеют хронические заболевания, а показатель умственной отсталости в Приамурье в два раза выше среднероссийской.

Прокуратура продолжает работу и выявляет нарушения. Так в Новопетровке трое детей жили в одном доме с отцом, больным туберкулезом. У одного из них также обнаружили туберкулез. В Мазановской и Белогорской больницах обнаружили нехватку врачей-педиатров. В Свободном, в бассейне «Центра спортивной подготовки», где занимаются дети-инвалиды, нет пандуса.

Выявленных нарушений много, и сотрудники прокуратуры надеются, что с помощью граждан смогут обнаружить и другие существующие проблемы