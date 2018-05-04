Благовещенцев приглашают поучаствовать во флешмобе ко Дню Победы

8 мая в Благовещенске состоится флешмоб ко Дню Победы. Горожан приглашают совместно исполнить песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы».

Мероприятие пройдет на площади Победы, оно начнется ориентировочно в 11:00, сообщили ИА «Амур.инфо» в молодежном центре «Выбор», который выступает одним из организаторов. Принять участие смогут все желающие, какая-либо регистрация не требуется.

На 10:00 8 мая запланирован торжественный церемониал у мемориала воинам-амурцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, и памятника труженикам тыла на площади Победы. После церемониала на площади состоится танцевальная акция «Вальс Победы», сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Флешмоб с исполнением «Дня Победы» состоится и в Тынде. Он намечен на 12:00 4 мая. Место проведения – площадь 25-летия БАМа, сообщает газета «БАМ».

Песенный флешмоб ко Дню Победы уже проходил в Благовещенске в 2017 году.