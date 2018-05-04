В Сковородинском районе наказали железнодорожников, поджигавших сухую траву

В Амурской области по инициативе Сковородинской транспортной прокуратуры к ответственности привлекли троих железнодорожников. Они нарушили требования пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. Мужчины поджигали сухую траву.

Нарушения были выявлены Сковородинской транспортной прокуратурой на одном из участков полосы отвода железной дороги в районе посёлка Уруша Сковородинского района. В апреле 2018 года в нарушение требований введенного в регионе особого противопожарного режима ремонтные рабочие дистанции инженерных сооружений по указанию мастера производили очистку полосы отвода, поджигая сухую траву. Это создавало угрозу возникновения пожара.

В связи с этим прокуратура внесла начальнику дистанции инженерных сооружений представление, в котором потребовала принять незамедлительные меры по предотвращению подобных нарушений в дальнейшей деятельности и наказанию виновных лиц. По результатам рассмотрения представления необходимые меры приняты, мастер и двое ремонтных рабочих привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, эти же работники службой госпожнадзора привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима). Мастеру назначили штраф в размере 15 тысяч рублей, ремонтным рабочим – по 2 тысячи рублей, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.