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сегодня, 10:59 2

В Сковородинском районе наказали железнодорожников, поджигавших сухую траву

В Амурской области по инициативе Сковородинской транспортной прокуратуры к ответственности привлекли троих железнодорожников. Они нарушили требования пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. Мужчины поджигали сухую траву.

Нарушения были выявлены Сковородинской транспортной прокуратурой на одном из участков полосы отвода железной дороги в районе посёлка Уруша Сковородинского района. В апреле 2018 года в нарушение требований введенного в регионе особого противопожарного режима ремонтные рабочие дистанции инженерных сооружений по указанию мастера производили очистку полосы отвода, поджигая сухую траву. Это создавало угрозу возникновения пожара.

В связи с этим прокуратура внесла начальнику дистанции инженерных сооружений представление, в котором потребовала принять незамедлительные меры по предотвращению подобных нарушений в дальнейшей деятельности и наказанию виновных лиц. По результатам рассмотрения представления необходимые меры приняты, мастер и двое ремонтных рабочих привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, эти же работники службой госпожнадзора привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима). Мастеру назначили штраф в размере 15 тысяч рублей, ремонтным рабочим – по 2 тысячи рублей, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

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#закон #пожары #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Алгебра

    Алгебра
    1 час назад

    15 тысяч хороший штраф - действенный.

  • ufrandolov

    ufrandolov
    59 минут назад

    Народ недавно нашли уникальный способ как без диет, без спорта и без мед.препаратов сделать свое тело красивым и подтянутым.Я сразу решил протестировать и был в шоке: за 2 недели убрал пивное пузо и начали проступать кубики, подкачал руки и спину, и скинул даже пару килограмм. Теперь и жена захотела попробовать вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал да и цена вoпpоca кoпeeчнaя,а вычитал об этом способе здесь --- http://tok.pw/mblog

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